Gateway SMS: cos'è e come può migliorare le comunicazioni aziendali

È vero che le app di messaggistica istantanea spopolano, ma per un’azienda che deve contattare i suoi clienti in modo semplice e sicuro gli SMS restano uno strumento irrinunciabile.

Un gateway SMS è un sistema o un’infrastruttura progettata per l’invio e la ricezione di messaggi di testo tramite Internet. Le imprese che decidono di utilizzare un gateway SMS possono beneficiare di una serie di vantaggi significativi, ottimizzando i processi aziendali. L’adozione di un gateway SMS diventa essenziale, ad esempio, per integrare l’invio dei messaggi con un sistema gestionale o una qualsiasi applicazione.

Perché gli SMS restano attuali per le imprese?

Indipendentemente dalla configurazione del dispositivo mobile degli utenti, gli SMS consentono di raggiungere qualsiasi destinatario.

Le aziende possono sfruttare questa forma di comunicazione per un ampio ventaglio di scopi: per inviare informazioni commerciali, promozioni, notizie di prodotto e aggiornamenti di servizio; per ricordare appuntamenti, scadenze o eventi imminenti; per inviare conferme di ordini, prenotazioni e richieste di servizi.

Con l’alta percentuale di apertura (oltre il 90% dei messaggi di testo viene letto), gli SMS continuano a rappresentare un canale efficace per raggiungere i clienti in modo diretto e personale.

Cos’è un gateway SMS e come funziona

Un gateway SMS riveste il ruolo di intermediario tra le applicazioni aziendali e le reti mobili, consentendo a qualsiasi organizzazione di inviare messaggi di testo a un gran numero di destinatari simultaneamente.

I gateway SMS possono essere utilizzati da qualsiasi azienda, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore, per ottimizzare le comunicazioni e migliorare l’efficacia delle campagne di marketing.

Il processo di invio tramite gateway SMS

Il funzionamento di un gateway SMS può essere riassunto attraverso i seguenti passaggi:

Invio del messaggio : L’azienda invia un SMS tramite il gateway, utilizzando un’interfaccia Web, un’applicazione mobile o mediante API.

: L’azienda invia un SMS tramite il gateway, utilizzando un’interfaccia Web, un’applicazione mobile o mediante API. Elaborazione : Il gateway SMS riceve il messaggio, lo elabora e determina il miglior percorso di invio verso il destinatario.

: Il gateway SMS riceve il messaggio, lo elabora e determina il miglior percorso di invio verso il destinatario. Inoltro : Il messaggio è inoltrato attraverso le reti mobili fino a raggiungere il dispositivo del destinatario.

: Il messaggio è inoltrato attraverso le reti mobili fino a raggiungere il dispositivo del destinatario. Ricezione delle risposte: Se necessario, il gateway può anche gestire le risposte degli utenti, inoltrandole all’azienda.

L’intera procedura è completamente automatizzata, consentendo invii rapidi e su larga scala.

Come iniziare a lavorare con un gateway SMS

Ehiweb, azienda italiana specializzata in servizi di telecomunicazione e soluzioni digitali per privati e aziende, offre BeSMS, un servizio per spedire messaggi senza stress, anche grazie alla disponibilità di comode API (Application Programming Interfaces).

Per iniziare a utilizzare un gateway SMS, le aziende possono seguire alcuni semplici passaggi:

Registrazione : Iscriversi a un servizio di gateway SMS, come BeSMS , che permette anche di accedere a una prova gratuita (invio di 25 messaggi senza costi).

: Iscriversi a un servizio di gateway SMS, come , che permette anche di accedere a una prova gratuita (invio di 25 messaggi senza costi). Test del servizio : Sfruttare la prova per testare le funzionalità offerte dal gateway e valutare come integrare il servizio nei propri flussi di lavoro e applicazioni.

: Sfruttare la prova per testare le funzionalità offerte dal gateway e valutare come integrare il servizio nei propri flussi di lavoro e applicazioni. Scelta di un pacchetto: Dopo il periodo di prova, le aziende possono scegliere tra diversi pacchetti tariffari in base alle proprie esigenze.

Modalità invio SMS con il gateway Ehiweb BeSMS Caratteristiche PLUS REPLY OTP FAST Mittente personalizzabile numerico personalizzabile Report invio e ricezione invio invio e ricezione Risposte opzionale* pannello online opzionale* Velocità best effort best effort 20 secondi Crediti 1 per SMS Italia 1 per SMS Italia 1,2 per SMS Italia

* soltanto usando un numero di cellulare come mittente.

Integrazione del gateway SMS con i software aziendali

Gli sviluppatori possono integrare il gateway BeSMS di Ehiweb con qualsiasi applicazione già disponibile o in corso di realizzazione che supporti uno (o più) tra i seguenti protocolli:

HTTP/HTTPS (POST e GET)

SMTP

SOAP

XML-RPC

SMPP (per operatori di telecomunicazione)

La completa documentazione delle API messa a disposizione da Ehiweb, permette di definire le comunicazioni tra l’applicazione ospitata in locale o sul cloud e il gateway SMS in modo semplice, sicuro e veloce.

Vantaggi dell’utilizzo di un gateway SMS Ehiweb BeSMS

Le aziende che implementano il gateway BeSMS di Ehiweb possono godere di numerosi vantaggi:

Invio massivo di SMS

Il principale vantaggio di un gateway SMS è la capacità di inviare un numero elevato di messaggi in un breve lasso di tempo. Questo è particolarmente utile per campagne promozionali, notifiche di servizio o comunicazioni di emergenza.

Velocità di invio

BeSMS consegna i messaggi generalmente quasi in tempo reale, consentendo alle aziende di comunicare rapidamente con i clienti. In alcuni profili, come evidenziato in tabella, è indicato best effort, altrimenti si parla di circa 20 secondi.

Programmazione degli SMS

Le aziende possono programmare l’invio di SMS per date e orari specifici, garantendo che i messaggi raggiungano i destinatari nel momento più opportuno.

Integrazione con software aziendali

Come evidenziato in precedenza, BeSMS può essere facilmente integrato con altri software aziendali, come i CRM (Customer Relationship Management) o altri strumenti di comunicazione. Questa integrazione consente di automatizzare l’invio di messaggi e raccogliere dati preziosi sulle interazioni con i clienti.

Ricezione delle risposte

Il gateway SMS Ehiweb può anche gestire le risposte degli utenti, consentendo alle aziende di interagire attivamente con i clienti e di raccogliere feedback utili. La visualizzazione delle risposte si concretizza attraverso un apposito pannello online fornito da Ehiweb, oppure utilizzando come mittente un numero di cellulare, a seconda del piano scelto.

Supporto e assistenza

Le aziende che scelgono di utilizzare BeSMS, possono contare su un supporto dedicato. Ogni cliente avrà un contatto personale per ricevere assistenza e chiarimenti sull’uso del gateway SMS.

