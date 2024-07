Gboard potrebbe permettere di cambiare font

Gboard è senza dubbio alcuno una delle app tastiera più popolari per Android (e non solo). Nel corso del tempo, Google ha aggiunto un sempre maggior numero di funzionalità per personalizzare e ottimizzare l’uso della sua tastiera, AI compresa, e ora sembra che stia lavorando sull’implementazione di una nuova feature che migliorerebbe l’esperienza dell’utente, permettendo il cambio di font.

Gboard: maggiori possibilità di personalizzazione della tastiera

Secondo quanto riferito dal team di Android Authority, nell’ultima versione beta di Gboard per Android siglata come 14.4.06.646482735, Google sta lavorando a una nuova funzione di personalizzazione che consentirebbe agli utenti di passare a un font diverso, più precisamente dal font predefinito di “big G” a quello di sistema.

Ciò sta pertanto a significare che è anche possibile caricare un font di terze parti come font di sistema e passare ad esso in Gboard, ma che non è possibile impostare un font diverso da quello predefinito del dispositivo direttamente dalla tastiera.

È tuttavia bene tenere presente che allo stato attuale delle cose sono solo pochi produttori, tra cui Samsung e OnePlus, ad offrire supporto per più font nelle loro personalizzazioni Android, di conseguenza questa funzionalità non avrà impatto su molti dispositivi che non offrono supporto per font personalizzati.

Da considerare altresì che per il momento la funzionalità non è ancora stata distribuita in via ufficiale e non è neppure dato sapere se alla fine verrà effettivamente implementata su larga scala o meno, così come per qualsiasi altra feature che viene scovata nel codice delle app in anteprima.