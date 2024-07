Geekom A8 R9, questo piccolo grande amore (in sconto)

Come ogni piccolo grande amore estivo, è destinato a lasciare un segno: il Geekom A8 Mini PC è infatti una piccola perla che vien via a buon prezzo e ti regala quelle inconfondibili emozioni dell’infatuazione immediata. In un corpo così minuto, infatti, batte un cuore grande come un AMD Ryzen 9 8945HS (8 core e 16 thread, fino a 5,2 GHz).

La sua caratteristica più impattante è ovviamente la dimensione: in soli 0,47 litri di volume (112 x 112 x 37 millimetri) c’è tutto e non serve altro se non monitor, mouse e tastiera. Un corpo piccolo indica un livello massimale di adattabilità ad ogni situazione. Lo si può infatti utilizzare come desktop PC, oppure celarlo (tramite attacco VESA) dietro un monitor fino a trasformarlo in una sorta di all-in-one; lo si può usare come player multimediale in salotto o lo si può sfruttare per la digital signage in negozio; lo si può portare in ufficio o lo si può mettere i borsa per portarlo appresso tra più postazioni. La dimensione fa la differenza proprio in tal senso: per la portabilità, per la discrezione, per la capacità di non occupare spazio, per l’ordine che permette sulla scrivania e molto altro ancora.

La RAM in dotazione arriva a ben 32GB, il che garantisce prestazioni di livello e massima agilità nel far girare qualsiasi applicativo. Ben 2 TB di spazio su SSD garantiscono inoltre una capacità incredibile di memoria, potendo così avere tutti i propri file sempre a portata di mano. La grafica, inoltre, è affidata ad una scheda AMD Radeon 780M (dotata di architettura RDNA3) per prestazioni di livello e capacità di output video fino a 8K.

I connettori esterni altro non sono se non moltiplicatori di opportunità: per connettere altre periferiche, per ampliare le possibilità, per garantire massima adattabilità ad ogni situazione d’uso. La dotazione conta HDMI2.0, USB4, Type-C full-function e USB-A (con possibilità di arrivare fino ad un massimo di quattro display contemporaneamente).

Connettività ai massimi livelli (Wifi 6E e Bluetooth 5.2) e 3 anni di garanzia completano il quadro descrittivo di un dispositivo che ha molto da dire e del quale è facile innamorarsi fin dal primo minuto: così minuto ed elegante, ma al tempo stesso così potente e grintoso, creando una situazione inevitabilmente intrigante.

Geekom A8 stupisce chiunque ancora non abbia compreso che i Mini PC possano essere dei grandi device. Stupisce per convincere, però: le specifiche parlano da sole, tutto il resto è user experience.

Offerta

L’offerta è il pezzo forte del momento. Il prezzo scende infatti in queste ore a soli 763,2 Euro (da nostra verifica risulta essere questo il miglior prezzo di sempre, e anche di gran lunga) grazie allo speciale coupon “ifmtcoA8” che abbatte il prezzo a display del 22%. Basta applicare il coupon in fase di check-out, insomma, per trasformare il Geekom A8 da semplice infatuazione estiva a lungo amore da poter accarezzare via USB e HDMI giorno dopo giorno.

In collaborazione con Geekom