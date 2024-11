GEEKOM Air12 Lite: Mini PC (Intel, W11) in sconto con il coupon

Compatto e versatile, GEEKOM Air12 Lite è il Mini PC giusto sia per il lavoro che per lo studio e il tempo libero. Oggi lo trovi in sconto su Amazon. Per approfittarne e metterlo sulla tua scrivania risparmiando non devi far altro che attivare il coupon dedicato, così da tagliare il prezzo di vendita. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

GEEKOM Air12 Lite: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere le nuove funzionalità e gli aggiornamenti non appena distribuiti da Amazon. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle incluse nella scheda del prodotto.

Processore Intel N100 con GPU integrata;

8 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 da 256 GB (espandibile fino a 1 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 ed Ethernet.

C’è anche un header a 9 pin posizionato sul pannello frontale per una connettività flessibile ed estesa. Scopri di più nella pagina dedicata. L’immagine qui sotto mostra le porte fisiche presenti sul case.

Attiva il coupon per sbloccare lo sconto e acquista GEEKOM Air12 Lite al prezzo finale di soli 219 euro. Così, potrai mettere sulla tua scrivania un Mini PC completo e versatile, adattato alla produttività quotidiana e non solo. La disponibilità è immediata.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se lo ordini adesso. Vuoi portarti avanti e approfittarne per regalarlo a Natale? Nessun problema: per un eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino a metà gennaio.