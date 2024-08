GEEKOM AX8 Pro: il Mini PC è MOSTRUOSO e in sconto a -150€

Protagonista oggi di un’offerta a tempo su Amazon, GEEKOM AX8 Pro non è un Mini PC come tutti gli altri. Il suo comparto hardware lo rende in grado di erogare una potenza di calcolo molto elevata, per gestire qualsiasi compito senza problemi: dalla produttività all’editing dei contenuti multimediali, fino al gaming. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza, per capire cosa rende la promozione in corso un vero affare.

GEEKOM AX8 Pro: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale. Di seguito le specifiche tecniche da top di gamma assoluto. A racchiudere il tutto è il case compatto con tecnologia IceBlase 1.5 per favorire la dissipazione del calore. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

processore octa core AMD Ryzen 9 8945HS con chip grafico AMD Radeon 780M;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD PCIe 4.0 da 2 TB;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

due uscite video HDMI 2.0 (connessione simultanea a un massimo di quattro monitor 4K);

una porta UBS 4 Type-C, una USB 3.2 Type-C, tre USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A e jack audio.

L’immagine qui sopra mostra il contenuto della confezione: ci sono l’adattatore di alimentazione, un cavo HDMI, il manuale e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. In questo momento puoi acquistare GEEKOM AX8 Pro al prezzo finale di 849 euro, approfittando dello sconto di 150 euro rispetto alla migliore offerta recente. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione.

Se lo ordini subito, potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania già entro domani. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita. Chi ha già avuto modo di provarlo lo ha promosso con un voto medio pari a 4,4/5 stelle nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce.