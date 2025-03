GEEKOM IT13: è crollato il prezzo del Mini PC 8K con Intel Core i9

GEEKOM IT13 è al suo prezzo minimo storico. È merito dell’offerta di Amazon che vede protagonista il Mini PC: per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Il sistema preinstallato è Windows 11 Pro con licenza Microsoft per ricevere nuove funzionalità e aggiornamenti non appena distribuiti.

Super offerta Mini PC: coupon per GEEKOM IT13

Il comparto hardware è di fascia alta. Nonostante le sue dimensioni compatte, all’interno del case si nascondono specifiche tecniche da vero e proprio mostro di potenza: tra queste citiamo il processore Intel Core i9-139000HK con chip grafico Intel Iris Xe, 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e SSD da 1 TB (espandibile fino a 4 TB). Si aggiungono poi la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5G, il supporto al collegamento simultaneo di quattro monitor con risoluzione 8K e le tante porte fisiche per i collegamenti. Scopri di più nella descrizione completa.

Attiva il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce per comprare GEEKOM IT13 al prezzo finale di 711 euro, una spesa davvero contenuta in virtù delle caratteristiche integrate dal Mini PC. È venduto dallo store ufficiale del produttore e spedito da Amazon con la consegna gratuita. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani. Nella confezione sono inclusi la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e il manuale.

Attenzione, il tempo stringe: la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon sta per concludersi definitivamente, allo scoccare della mezzanotte di oggi. Rimangono poche ore per cogliere al volo le numerose promozioni su un vasto assortimento di categorie: informatica, elettronica, fai-da-te, casa, giardino e molto altro. Puoi sfogliare la sezione dedicata per scovare l’occasione perfetta.