Gemini 2.5 Pro, il rapporto tecnico di Google è troppo vago

Google ha appena lanciato il suo modello AI più potente di sempre, Gemini 2.5 Pro, ma c’è un però. Il report tecnico che accompagna il debutto non convince gli addetti ai lavori. Secondo gli esperti, il documento è avaro di dettagli cruciali sulla sicurezza, rendendo difficile valutare i potenziali rischi del nuovo sistema.

Rapporto tecnico su Gemini 2.5 Pro lascia gli esperti perplessi

I report tecnici, quello che OpenAI non ha intenzione di rilasciare per GPT-4.1, sono uno strumento prezioso per comprendere le caratteristiche e le criticità dei modelli AI, anche quelle che le aziende preferirebbero non mettere in piazza. La comunità dell’intelligenza artificiale li considera uno sforzo in buona fede per supportare la ricerca indipendente e le valutazioni sulla sicurezza. Tuttavia, l’approccio di Google sembra differire da quello di alcuni concorrenti.

A differenza di altre aziende, Google pubblica i report tecnici solo quando considera un modello uscito dalla fase “sperimentale”. Inoltre, non include tutte le scoperte sulle capacità pericolose in questi documenti, riservandole a un audit separato. Una scelta che solleva più di qualche dubbio.

Ciò che sorprende di più nel report su Gemini 2.5 Pro è l’assenza di riferimenti al Frontier Safety Framework (FSF), introdotto da Google l’anno scorso per identificare le future capacità dell’AI potenzialmente dannose. Peter Wildeford, co-fondatore dell’Institute for AI Policy and Strategy, non nasconde le sue perplessità: “Questo report è molto scarno, contiene informazioni minime ed è uscito settimane dopo che il modello era già disponibile al pubblico. È impossibile verificare se Google stia mantenendo i suoi impegni pubblici e quindi valutare la sicurezza dei suoi modelli“.

La preoccupazione degli esperti non si limita a Gemini 2.5 Pro. Google non ha ancora pubblicato un report per Gemini 2.5 Flash, un modello più piccolo ed efficiente annunciato la scorsa settimana. L’azienda promette che il documento arriverà “presto”, ma non tutti gli esperti ne sono convinti.

Una “gara al ribasso” sulla sicurezza dell’AI?

Google non è l’unica azienda sotto accusa per la mancanza di trasparenza. Anche Meta e OpenAI hanno recentemente pubblicato valutazioni sulla sicurezza ritenute insufficienti dagli esperti. Kevin Bankston, consulente senior sulla governance dell’AI presso il Center for Democracy and Technology, parla di una preoccupante “gara al ribasso” sulla sicurezza e la trasparenza dell’AI, mentre le aziende si affrettano a portare i loro modelli sul mercato.

Le promesse da marinaio di Google

La questione è particolarmente delicata per Google. L’azienda si è impegnata a pubblicare report sulla sicurezza per tutti i modelli AI pubblici “significativi” e ad essere trasparente sui suoi prodotti di intelligenza artificiale. Promesse che, alla luce dei recenti sviluppi, sembrano vacillare.