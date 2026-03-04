 AI più veloce e meno costosa: arriva Gemini 3.1 Flash-Lite
Velocità, efficienza e flessibilità: sono questi i punti di forza promossi da Google per il suo nuovo modello della famiglia Gemini 3.
Velocità, efficienza e flessibilità: sono questi i punti di forza promossi da Google per il suo nuovo modello della famiglia Gemini 3.
Gemini 3.1 Flash-Lite è il modello più veloce ed efficiente della famiglia. E l’articolo potrebbe concludersi qui. È esattamente quanto ci troviamo a ripetere ogni volta che ne viene presentato uno, indipendentemente dal fatto che ad addestrarlo sia stata Google o un’altra realtà dell’ambito AI. Vediamo però di cosa è capace.

Gemini 3.1 Flash-Lite: velocità e flessibilità

Introduce vantaggi anche per quanto riguarda i costi di gestione: 0,25 dollari per milione di input token e 1,50 dollari per milione di output token. I benchmark lo promuovono nel testa a testa con il predecessore 2.5 Flash, documentando un’accelerazione pari a 2,5 volte nella generazione del primo output, senza compromettere la qualità e l’accuratezza del risultato.

Oggi presentiamo Gemini 3.1 Flash-Lite, il nostro modello della serie Gemini 3 più veloce ed economico. Progettato per carichi di lavoro di sviluppo ad alto volume su larga scala, 3.1 Flash-Lite offre un’elevata qualità per il suo prezzo e la sua fascia.

Il grafico qui sotto mostra la velocità di output (una colonna più alta rappresenta un risultato migliore). Gemini 3.1 Flash-Lite è messo a confronto con altri modelli attraverso test eseguiti con modalità di ragionamento differenti.

Gemini 3.1 Flash-Lite e altri modelli AI: velocità di output

Qui sotto una demo che lo mostra in azione, al fianco di Gemini 2.5 Flash. La rapidità sembra effettivamente essere il suo punto di forza.

Rapidità a parte, un altro vantaggio sottolineato dal gruppo di Mountain View è quello relativo a controllo e flessibilità. Sono qualità essenziali per gli addetti ai lavori. Può gestire carichi complessi e attività su larga scala selezionando il livello di pensiero più adatto in base a ogni situazione, passando quando necessario a un ragionamento più approfondito.

L’accesso al nuovo modello Gemini 3.1 Flash-Lite al momento è consentito solo in anteprima agli sviluppatori attraverso l’API di Gemini in Google AI Studio e alle realtà enterprise tramite Vertex AI. Alcune società come Latitude, Cartwheel e Whering lo stanno già mettendo alla prova.

Fonte: Google

Pubblicato il 4 mar 2026

