Gemini Advanced, chatbot AI personalizzati con Custom Gems

Google ha appena annunciato l’introduzione di una nuova funzione chiamata Custom Gems, che permetterà agli abbonati del servizio Gemini Advanced di creare i propri chatbot AI personalizzati, come i GPTs di ChatGPT. Questa novità si aggiunge al lancio di tre nuovi modelli Gemini 1.5, ampliando ulteriormente le possibilità offerte dalla piattaforma.

Creazione semplificata di chatbot personalizzati

La creazione di un chatbot personalizzato con Custom Gems si presenta come un processo estremamente semplice. Gli utenti dovranno semplicemente scrivere alcune istruzioni per il chatbot e assegnargli un nome. Google sottolinea come la nuova funzione possa essere utilizzata per creare un team di esperti che aiutino a pensare a progetti impegnativi, fare brainstorming di idee per eventi imminenti o scrivere la didascalia perfetta per un post sui social media. Inoltre, è possibile memorizzare una serie di prompt dettagliati per risparmiare tempo in compiti noiosi, ripetitivi o difficili.

Esempi preimpostati e disponibilità

Per facilitare l’approccio degli utenti a questa nuova funzione, Google offre alcuni esempi preimpostati di Custom Gems, tra cui Writing Editor per ottenere feedback sugli articoli, Learning Coach per facilitare la comprensione di argomenti complessi e Coding Partner per aiutare nella creazione di progetti e applicazioni software.

Gemini Advanced è disponibile su piattaforme desktop e mobili, attraverso l’abbonamento a Google One AI Premium al costo di 21,99 euro al mese, e include i 2TB, con due mesi di prova senza costi.

Imagen 3 e la generazione di immagini AI

Oltre a Custom Gems, Google ha annunciato che nei prossimi giorni l’ultimo generatore di immagini AI, Imagen 3, sarà disponibile per le app Gemini. Imagen 3 promette di stabilire un nuovo standard per la qualità delle immagini generate, consentendo di creare immagini in vari stili, come paesaggi fotorealistici, dipinti a olio strutturati o stravaganti scene di claymation, utilizzando semplicemente una descrizione testuale.

Google ha anche anticipato che Imagen 3 sarà presto in grado di creare immagini di persone, in una release ad accesso anticipato per gli utenti Gemini Advanced, Business ed Enterprise. Questa novità arriva dopo che in precedenza Google aveva disabilitato la creazione di opere d’arte AI con persone sul chatbot Gemini, a seguito della scoperta di immagini inappropriate generate dal sistema.