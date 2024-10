Gemini, in arrivo 3 estensioni per rivoluzionare le app

Da quando Gemini è stato integrato nell’ecosistema Google, questo assistente AI ha gradualmente sostituito l’Assistente Google su molti dispositivi, come il Pixel 9. Tuttavia, alcune funzioni mancavano, limitando talvolta le possibilità offerte da questa intelligenza artificiale. Con l’arrivo di nuove estensioni per le app pi popolari come WhatsApp, l’azienda sta cercando di migliorare l’integrazione della sua AI in Android.

I tester sono riusciti recentemente ad attivare le nuove estensioni di Gemini attraverso la versione beta dell’applicazione Google per Android. Queste consentiranno all’assistente di interagire direttamente con applicazioni come WhatsApp, Spotify e Messaggi di Google. In questo modo operazioni come l’invio di messaggi o la riproduzione di musica saranno più veloci e fluide.

Il passaggio attraverso l’Assistente Google diventerà superfluo e migliorerà quindi notevolmente la reattività riducendo il tempo necessario per completare operazioni come il lancio di una canzone, poiché non sarà più necessario passare attraverso diversi passaggi intermedi.

Gemini, arrivano le estensioni personalizzate per WhatsApp, Spotify e Messaggi di Google

Queste estensioni aggiungeranno anche un tocco di personalizzazione all’assistente. Gemini apprenderà gradualmente le preferenze degli utenti, ad esempio quale estensione si preferisce utilizzare per contattare un certo amico o per ascoltare i propri brani preferiti. Ad esempio, se si utilizza spesso WhatsApp per inviare messaggi a un contatto specifico, l’intelligenza artificiale suggerirà automaticamente quell’estensione per facilitare gli scambi. È anche possibile disattivare quella che non si desidera utilizzare, per personalizzarne ulteriormente l’uso.

Sebbene queste funzioni siano ancora in fase di test, il loro arrivo sembra imminente, secondo gli esperti che sono riusciti ad attivare queste estensioni. Nel frattempo, gli utenti Android possono contare su un’esperienza più fluida nell’utilizzo di Gemini con queste popolari app, rafforzando l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel cuore dei servizi Google.