Messaggi di Google: in arrivo filtro antispam internazionale

Nonostante i costanti sforzi per contrastare lo spam, i truffatori riescono a trovare tecniche sempre più sofisticate di social engineering per veicolare contenuti fraudolenti, aggirando i sistemi di sicurezza. Ma anche gli sviluppatori si danno un gran bel daffare, implementando continuamente nuove funzionalità per proteggere gli utenti.

Come nel caso di Messaggi di Google. L’app di messaggistica predefinita su molti telefoni Android, inclusi i dispositivi Samsung, potrebbe presto introdurre una nuova funzione per classificare i testi provenienti da fonti sconosciute, in particolare da Paesi diversi.

Messaggi di Google con filtro antispam

Nell’ultimo APK teardown di Messaggi di Google, sono state individuate alcune stringhe di codice che suggeriscono l’implementazione di un nuovo strumento di rilevamento dello spam. Attualmente, l’app offre già alcune opzioni per organizzare i messaggi, come la casella di posta in arrivo principale e una cartella per i messaggi archiviati, dove vengono spostati i messaggi identificati come spam o provenienti da numeri bloccati. Tuttavia, le nuove stringhe di codice fanno riferimento a un’ulteriore categoria per l’organizzazione dei testi: quella delle fonti internazionali sconosciute, denominata “cross-country“.

Filtro di per i messaggi internazionali

Nell’ambito delle sue misure di sicurezza, Google potrebbe iniziare a filtrare i messaggi provenienti da Paesi sconosciuti o diversi, inserendoli in una cartella separata. Questo approccio è simile a come l’app gestisce attualmente il rilevamento dello spam.

Invece di intraprendere azioni drastiche, Messaggi di Google si limiterà a spostare i messaggi provenienti da Paesi sconosciuti in una cartella dedicata, mantenendo pulita la posta in arrivo principale. Questa funzione sarà facoltativa, permettendo agli utenti di scegliere se attivare o meno questo tipo di ordinamento.

Personalizzazione e privacy

Oltre al filtro automatico dei messaggi internazionali, gli utenti avranno anche la possibilità di etichettare manualmente i testi, proprio come avviene per i messaggi di spam. Inoltre, per garantire la privacy degli utenti, i messaggi nella cartella internazionale saranno nascosti automaticamente alla vista, come suggerito da una stringa di codice nell’ultima versione dell’app di Messaggi di Google.