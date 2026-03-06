 Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo

Google sta preparando un overlay più compatto per Gemini Live su Android, accorpando fotocamera e condivisione schermo in un unico pulsante.
Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo
Business AI Informatica App e Software
Google sta preparando un overlay più compatto per Gemini Live su Android, accorpando fotocamera e condivisione schermo in un unico pulsante.
Nano Banana Pro

Gemini di Google è in uno stato di restyling permanente… ogni mese qualcosa si sposta, si accorpa, cambia colore o cambia forma. L’ultima versione dell’interfaccia di Gemini Live, quella barra che compare sopra le altre app, era arrivata a inizio anno con quattro pulsanti separati: input vocale, tastiera, condivisione schermo e fotocamera. Un pochino affollata. Adesso Big G sta preparando una versione più snella.

Gemini Live semplifica l’interfaccia su Android: fotocamera e schermo in un pulsante

Android Authority ha analizzato l’aggiornamento 17.8.59 dell’app Google per Android, e sono emerse tre modifiche principali all’interfaccia di Gemini Live. La prima, il pulsante per l’input vocale si sposta a sinistra. La seconda, fotocamera e condivisione schermo vengono accorpate in un unico pulsante che, una volta toccato, mostra una scheda per scegliere tra le due opzioni.

La terza è la più interessante dal punto di vista pratico, in cima all’interfaccia compare una maniglia. Trascinandola verso l’alto si esce dall’interfaccia compatta e si entra nella modalità Gemini Live a schermo intero.

I dettagli estetici: meno cerchi, più colore

Un ulteriore ritocco in fase di sviluppo riguarda l’aspetto visivo all’interno dell’app Gemini: il cerchio attorno all’icona del microfono per l’input vocale viene rimosso, e il pulsante Live guadagna un accento colorato. Piccole modifiche estetiche che rientrano nel lavoro continuo di pulizia dell’interfaccia già avvistato nelle scorse settimane.

Nessuna di queste novità è ancora visibile agli utenti normali, sono tutte in fase di sviluppo e potrebbero cambiare ulteriormente prima del rilascio. E conoscendo Google, probabilmente cambieranno almeno un paio di volte…

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 6 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali

OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali
Troppa pubblicità su Windows 11? ci pensa AdGuard con SockFilter

Troppa pubblicità su Windows 11? ci pensa AdGuard con SockFilter
X rilancia gli Abbonamenti Creator con nuove funzioni

X rilancia gli Abbonamenti Creator con nuove funzioni
Accordo Google-Epic Games: Tim Sweeney svela più dettagli

Accordo Google-Epic Games: Tim Sweeney svela più dettagli
OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali

OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali
Troppa pubblicità su Windows 11? ci pensa AdGuard con SockFilter

Troppa pubblicità su Windows 11? ci pensa AdGuard con SockFilter
X rilancia gli Abbonamenti Creator con nuove funzioni

X rilancia gli Abbonamenti Creator con nuove funzioni
Accordo Google-Epic Games: Tim Sweeney svela più dettagli

Accordo Google-Epic Games: Tim Sweeney svela più dettagli
Tiziana Foglio
Pubblicato il
6 mar 2026
Link copiato negli appunti