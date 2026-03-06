Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo

Gemini di Google è in uno stato di restyling permanente… ogni mese qualcosa si sposta, si accorpa, cambia colore o cambia forma. L’ultima versione dell’interfaccia di Gemini Live, quella barra che compare sopra le altre app, era arrivata a inizio anno con quattro pulsanti separati: input vocale, tastiera, condivisione schermo e fotocamera. Un pochino affollata. Adesso Big G sta preparando una versione più snella.

Gemini Live semplifica l’interfaccia su Android: fotocamera e schermo in un pulsante

Android Authority ha analizzato l’aggiornamento 17.8.59 dell’app Google per Android, e sono emerse tre modifiche principali all’interfaccia di Gemini Live. La prima, il pulsante per l’input vocale si sposta a sinistra. La seconda, fotocamera e condivisione schermo vengono accorpate in un unico pulsante che, una volta toccato, mostra una scheda per scegliere tra le due opzioni.

La terza è la più interessante dal punto di vista pratico, in cima all’interfaccia compare una maniglia. Trascinandola verso l’alto si esce dall’interfaccia compatta e si entra nella modalità Gemini Live a schermo intero.

I dettagli estetici: meno cerchi, più colore

Un ulteriore ritocco in fase di sviluppo riguarda l’aspetto visivo all’interno dell’app Gemini: il cerchio attorno all’icona del microfono per l’input vocale viene rimosso, e il pulsante Live guadagna un accento colorato. Piccole modifiche estetiche che rientrano nel lavoro continuo di pulizia dell’interfaccia già avvistato nelle scorse settimane.

Nessuna di queste novità è ancora visibile agli utenti normali, sono tutte in fase di sviluppo e potrebbero cambiare ulteriormente prima del rilascio. E conoscendo Google, probabilmente cambieranno almeno un paio di volte…