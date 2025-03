Gemini Live arriva sulla schermata di blocco dell'iPhone

Grazie a un aggiornamento rilasciato lunedì, ora si può richiamare Gemini Live, la funzione vocale in tempo reale del chatbot di Google, direttamente dalla schermata di blocco dell’iPhone. Basta aggiungere un widget di Gemini ed è fatta.

Gemini Live disponibile dalla schermata di blocco dell’iPhone

Mentre la versione di Siri più conversazionale si fa attendere (si parla addirittura del 2027), i rivali di Apple si stanno facendo avanti per offrire assistenti virtuali di tutto rispetto. Certo, quando (e se) arriverà, Siri potenziata dall’AI sarà probabilmente molto più integrata con le altre funzioni dell’iPhone. Ma intanto, chi ha un iPhone può già farsi un’idea di cosa sia possibile fare con i grandi modelli linguistici e gli assistenti vocali di ultima generazione.

Gemini vs ChatGPT, la sfida è aperta

Ma Gemini non è l’unico a fare le fusa agli utenti Apple. Anche ChatGPT, nell’app per iOS, permette di richiamare la sua modalità vocale avanzata in tempo reale dalla schermata di blocco.

Ma torniamo a Google Gemini. Oltre a Gemini Live, l’app aggiornata include diversi altri widget per la schermata di blocco. C’è quello per scattare foto con la fotocamera dell’iPhone e caricarle su Gemini, quello per impostare promemoria ed eventi del calendario, e persino uno che permette di saltare direttamente alla chat testuale con Gemini. E il bello è che si può accedere a tutte queste funzioni senza nemmeno dover inserire il codice di sblocco del telefono.

Inoltre Google ha annunciato che, entro la fine di marzo, gli utenti Android potranno chiedere a Gemini di analizzare video e contenuti sullo schermo, e di rispondere in tempo reale alle loro domande.

Queste funzioni, alimentate da Project Astra di Google DeepMind, stanno lentamente facendo il loro ingresso nell’app Gemini. Per ora, saranno disponibili solo per gli abbonati al piano Gemini Advanced da 20 dollari al mese. Ma magari in futuro diventeranno accessibili a tutti.