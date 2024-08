Gemini lancia nuove funzioni per gli studenti

Google Gemini ha introdotto una serie di nuove funzionalità destinate agli studenti dai 18 anni in su, con l’obiettivo di supportarli nel loro percorso di apprendimento. Gli amministratori di Google Workspace for Education hanno la possibilità di attivare o disattivare Gemini per educatori e studenti, garantendo al contempo che i dati delle chat di Gemini non vengano utilizzati per addestrare i modelli AI di Google.

Partnership con OpenStax e quiz di pratica

Grazie alla partnership con OpenStax, un editore leader di risorse educative aperte e gratuite, Gemini può attingere informazioni affidabili dai libri di testo accademici. Gli studenti possono porre domande digitando “@OpenStax spiega il concetto di domanda e offerta” per ottenere una spiegazione con collegamenti ai contenuti pertinenti del libro di testo. Inoltre, Gemini è ora in grado di testare le conoscenze degli studenti attraverso quiz di pratica, fornendo feedback e suggerimenti quando necessario.

Caricamento di documenti e creazione di chatbot personalizzati

Gli abbonati a Gemini Advanced possono caricare fino a 10 documenti alla volta, sia dal desktop che dall’app mobile, e porre domande a Gemini riguardo ai contenuti. Questa funzionalità è resa possibile dalla finestra contestuale da 1 milione di token di Gemini Advanced, che consente di elaborare grandi quantità di informazioni contemporaneamente.

Inoltre, Google ha annunciato Custom Gems, una nuova funzione che permette agli utenti di Gemini Advanced di creare il proprio chatbot AI personalizzato su qualsiasi argomento specifico. Gli studenti possono utilizzare anche gli esempi preimpostati di Custom Gems (Learning Coach) per creare piani di apprendimento basati sulle loro esigenze.

Comprensione di argomenti complessi e approfondimento

Gli studenti possono ora utilizzare Gemini per comprendere argomenti complessi, chiedendo all’assistente di scomporre le informazioni in modo facile da capire. Ad esempio, possono richiedere video esplicativi su argomenti come l’inflazione e fare domande di approfondimento o cliccare sui link alle fonti e ai contenuti correlati per approfondire l’argomento.

Queste nuove funzioni rendono Google Gemini uno strumento prezioso per gli studenti, consentendo loro di migliorare il processo di apprendimento e di raggiungere il successo scolastico.