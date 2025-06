Gemini Space di Google sui Pixel come le Live Activities di Apple

Apple ha lanciato le Live Activities con iOS 16 per tenere d’occhio partite, consegne, aggiornamenti in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco del telefono. Samsung ha risposto con la Now Bar su One UI 7.0. E Google? Big G ha preso appunti e ora è pronta a scendere in campo.

Google sta sviluppando “Gemini Space” pe vedere le informazioni utili al volo, senza perdere tempo ad aprire le app. La funzione (alimentata da Gemini) dovrebbe debuttare con i Pixel 10 entro fine anno, per poi arrivare anche sui modelli più vecchi.

Google insegue Apple (e Samsung): arriva Gemini Space sui Pixel

È stato Android Authority a scoprire i primi indizi di Gemini Space, analizzando il codice delle beta Android più recenti. Nei file di sistema è spuntato un rifermento ad “Ambient Data”, sia sul Pixel 9 Pro che sull’8 Pro. È un’ottima notizia per chi ha già questi telefoni, significa che potrebbero ricevere la nuova funzione. Ambient Data sarebbe l’equivalente delle Live Activities di Apple, ma con il tocco di Google. Informazioni sempre disponibili sullo schermo, senza bisogno di sbloccare il telefono.

Scavando più a fondo nell’app Android System Intelligence, quella che alimenta il widget At a Glance dei Pixel, sono emersi collegamenti diretti tra “Gemini Space” e nuove funzionalità per questo strumento. I riferimenti nel codice parlano di riepiloghi finanziari e punteggi sportivi. L’ipotesi più probabile è che Gemini Space sia una versione potenziata di At a Glance. Il widget attuale funziona, ma è limitato rispetto a quello che offrono Apple e Samsung. Una sorta di aggiornamento che dovrebbe renderlo finalmente competitivo.

Nel codice sono apparsi anche riferimenti a un “Ambience Hub“, che potrebbe funzionare come un riepilogo più ampio a schermo intero, come il Now Brief di Samsung, che completa la Now Bar con informazioni più dettagliate. L’idea è avere due livelli di informazione: quello rapido e compatto sulla schermata di blocco, e quello più completo quando si vuole approfondire. Un approccio che ricorda molto da vicino quello adottato da Samsung con One UI 7.0.

Gemini Space dovrebbe debuttare insieme ai Pixel 10, probabilmente nel corso dell’autunno 2025.