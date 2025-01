Gennaio di SOTTOCOSTO: 10 offerte Amazon da acquistare subito

Il nuovo anno è iniziato bene soprattutto se consideriamo che il prezzo dell’elettronica e degli oggetti di utilizzo quotidiano sembra sempre più conveniente. Le fluttuazioni vanno tutte a nostro vantaggio e con gli sconti che su Amazon vengono pubblicati quotidianamente, l’affare è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo ci sono 10 prodotti che non puoi ignorare: potrebbe esserci quello che stavi cercando da tempo. Scoprili immediatamente e se sei interessato aggiungili al tuo carrello con un click.

10 offerte Amazon da acquistare in questo momento

I dispositivi e gli oggetti in promozione sull’e-commerce sono a migliaia. È facile perdere qualche buon affare quando c’è così tanta offerta. Per questo motivo ti ho riassunto 10 occasioni ottime e da non ignorare.

Partiamo con HUAWEI WATCH FIT 3, fantastico smartwatch con display colorato e sensori dedicati sia allo sport che alla salute. Lo acquisti a soli 119€.

Musica da discoteca a portata di mano con lo speaker Bluetooth Tronsmart. Audio eccellente e impermeabilità certificata. Lo acquisti su a soli 18,99€.

Per mettere sulla scrivania un monitor di qualità, affidati al modello AOC Gaming U27G3X con pannello da 27″ e prestazioni pro. Lo acquisti a soli 369€.

La casa diventa sicura come una roccaforte con la Blink Mini, telecamera con 4 funzioni e gestione sia da app che Alexa. La acquisti su Amazon a 25,99€.

Per la stagione fredda non fare a meno dell’eccellente Philips Series 3000, un bollitore elettrico che in pochi secondi ti serve una tazza di acqua fumante. Lo acquisti a 19,99€.

Per rimanere in tema di cucina, non perdere di vista la Philips Airfryer Serie 2000 con 13 funzioni e cestello da 6,2L. La acquisti a 94,99€.

Utile tutti i giorni e indispensabile per collegare i vari devices. Il Cavo HDMI 2.1 con supporto fino al 8K di qualità superiore. Lo acquisti a 10,49€.

Tieni sotto controllo la pressione sanguigna e il cuore con Omron Complete, strumento che effettua ECG. Lo acquisti a 144,35€.

Illumina a dovere lo spazio esterno con una lampada da parete moderna ed elegante come Philips LED Alzor. La acquisti a 36,99€.

Di utilizzo quotidiano e altamente necessaria, la multipresa da 4 posti di Vimar è quello che fa al caso tuo. Con limitatore di sovratensione e cavo lungo 2 metri. La acquisti a 39,73€.