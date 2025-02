Geoffrey Hinton: parole di JD Vance sciocchezze assurde

Geoffrey Hinton, considerato il “padrino” dell’intelligenza artificiale, ha commentato negativamente la decisione di Stati Uniti e Regno Unito di non firmare la dichiarazione sullo sviluppo sicuro dell’AI al termine dell’AI Action Summit di Parigi. Il Premio Nobel 2024 per la fisica ha evidenziato nuovamente i rischi per l’umanità.

Ignoranza totale dei pericoli

In diverse occasioni, Hinton ha evidenziato le conseguenze di uno sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale. Recentemente ha dichiarato che, considerata l’evoluzione attuale della tecnologia, la probabilità di estinzione della razza umana entro i prossimi 30 anni è compresa tra il 10% e il 20%. Lo scienziato prevede quindi uno scenario alla Terminator, in cui i sistemi AI prenderanno decisioni autonome e attaccheranno i loro creatori.

Durante il suo intervento all’AI Action Summit di Parigi, il Vice Presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che l’eccessiva regolamentazione dell’AI ostacolerà l’innovazione. Secondo Hinton, le sue parole sono sciocchezze assurde:

Ho ascoltato le parole del Vice Presidente degli Stati Uniti JD Vance. Per me sono delle sciocchezze assurde, grottesche, che denotano un’ignoranza totale dei pericoli dell’intelligenza artificiale. L’errore madornale di Vance, e di chi che la pensa come lui, è perorare la causa per cui regolamentare l’intelligenza artificiale significa ucciderla. È un’idea bislacca: le regolamentazioni non avranno un effetto negativo.

Hinton ha dichiarato che c’è una chiara ragione politica e che l’alleanza tra l’amministrazione Trump e le Big Tech è inquietante.

L’attuale amministrazione americana non si preoccupa di rendere sicura l’intelligenza artificiale perché è palesemente alleata con le grandi compagnie tech. Vance ha minacciato altri paesi, facendo capire loro che se provano a regolamentare il settore e ad interferire con le aziende tech statunitensi ci saranno pesanti conseguenze.

Il Premio Nobel ha nuovamente evidenziato i rischi per l’umanità, se la sicurezza verrà messa in secondo piano. Ci saranno più attacchi che sfruttano l’intelligenza artificiale contro le infrastrutture critiche, aumenteranno le notizie false online e verranno costruite armi autonome. Alle fine, l’intelligenza artificiale prenderà il controllo di tutto.