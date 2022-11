Come vedere Germania-Giappone in streaming (Mondiali)

Germania-Giappone apre ufficialmente il gruppo E dei mondiali di calcio in Qatar. Il match è valido per ottenere i primi punti nel girone che vede inoltre protagoniste la Spagna e la Costa Rica, anch’esse alla ricerca della qualificazione agli ottavi. A ospitare la gara è l’impianto Khalifa International Stadium nel cuore della capitale Doha, lo stesso che nei giorni scorsi ha già visto andare in scena Inghilterra-Iran. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno di gioco alle ore 14:00 di mercoledì 23 novembre. C’è la possibilità di guardare la partita in streaming gratis, anche se ci si trova lontani da casa.

Germania-Giappone: guarda la partita in diretta streaming

Tutti i 64 incontri del torneo sono infatti trasmessi sulla piattaforma RaiPlay, disponibili liberamente per tutti essendo un’esclusiva del servizio pubblico: non servono abbonamenti né spese per le sottoscrizioni premium. Si può accedere da qualsiasi dispositivo, inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, ma anche i televisori connessi a Internet. Da segnalare poi la trasmissione sui tradizionali canali TV (in questo caso Rai 2), a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile.

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali si sono sfidate quattro volte (considerando anche le gare disputate dalla Germania Ovest): nel 1963, nel 1968, nel 2004 e infine nel 2006. Il bilancio è decisamente a favore dei tedeschi, con due vittorie e due pareggi.

Nessun problema per chi è all’estero e vuol guardare Germania-Giappone con telecronaca in italiano. Tutto ciò che serve è connettersi alla piattaforma RaiPlay mediante il servizio NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.