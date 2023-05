Gestione Dipendenti in Cloud: gestire i dati è valore

La puntuale ed ordinata gestione delle risorse umane della tua azienda è un asset fondamentale per poter gestire l’operatività quotidiana, i flussi di lavoro, il coordinamento interno e la gestione generale dell’impresa. Poter gestire tutto ciò in cloud offre un valore ancor maggiore, dato dalla possibilità di utilizzare uno strumento sempre aggiornato, sempre alle massime performance e perfettamente calibrato sulle necessità della propria singola realtà.

Ecco perché “Gestione Dipendenti in Cloud” di ML Informatica è una soluzione che si rivela di elevato valore per qualsiasi azienda da 2 a 1000 dipendenti: soltanto la possibilità di gestire le informazioni in modo ordinato ed efficiente può consentire di trasformare questi dati in risorse, ottimizzando la gestione di ogni singolo dipendente per rendere migliore la sua esperienza professionale e per ricavare il massimo delle performance dal suo tempo operativo.

Gestione Dipendenti in Cloud

La piattaforma prevede una serie di aspetti che, analizzati uno ad uno, dimostrano come il servizio sia in grado di penetrare capillarmente ogni aspetto relativo alla gestione dei lavoratori, facilitando così il compito del management e restituendo in tempo reale una fotografia perfetta degli equilibri organizzativi attuati.

Possiamo aiutarti a gestire tutti i processi legati ai dipendenti e collaboratori in modo semplice ed economico con una soluzione scalare che saprà soddisfare le esigenze di oggi e di domani della tua Azienda.

Tra le funzioni:

Consente di conservare e gestire tutti i dati relativi al singolo dipendente: dai dati anagrafici alla tipologia del rapporto di lavoro, passando per le condizioni orarie e la gestione dei badge, per controllare tutto quanto afferente al rapporto tra l’azienda e il dipendente in oggetti;

Trattasi della funzione che permette la compilazione del cartellino mensile per la puntuale rendicontazione sulle ore di lavoro eseguite: i dati possono essere organizzati secondo necessità (tra centri di costo, aziende, sedi o unità operative) ed infine inviati con reportistica ordinata a consulenti esterni per la generazione delle buste paga;

“La funzione di ripartizione automatica delle ore consente di automatizzare il processo di suddivisione delle ore inserite sia manualmente dal cartellino che attraverso procedure automatiche come l’importazione delle timbrature, in funzione del numero di ore lavorate rispetto a quelle teoriche lavorabili“: l’automatizzazione di questo processo consente maggior velocità e maggior controllo, sostituendo così l’elemento umano in una computazione che genera riparti rispettosi dei filtri preordinati;

Aspetto centrale della gestione dei dipendenti è la rilevazione delle presenze, poiché permette di gestirne ingressi e uscite, computarne le ore di lavoro, certificarne la presenza o l’assenza, nonché definirne l’operatività anche in ambienti esterni: la soluzione di ML Informatica consente anche di gestire il tutto attraverso timbratori, tablet o smartphone, in una soluzione integrata di facile adozione;

Si tratta di un pannello che permette di monitorare in tempo reale l’intera panoramica dei dipendenti, visualizzando le loro presenze/assenze, l’orario di ingresso, eventuali anomalie e tutto quanto concernente l’attivazione della singola funzione operativa all’interno della giornata di lavoro;

Consente di descrivere e catalogare le assenze, imputandole a periodi di ferie preordinate o ad altre motivazioni di lungo corso (es. malattie o infortuni), potendo così avere infine una reportistica affidabile tanto per il singolo lavoratore, quanto per i vari centri di costo;

Ferie e permessi possono essere inseriti a sistema tanto dal lavoratore, quanto dal responsabile di funzione, passando in ogni caso attraverso le varie fasi autorizzative previste. Le singole richieste possono infine essere autorizzate o respinte (con motivazione) e tutto il processo resta registrato a sistema per avere pieno controllo delle assenze programmate;

“Ogni Datore di Lavoro ha la possibilità, direttamente o attraverso il proprio consulente, di scaricare dal portale INPS i flussi degli attestati relativi ai propri dipendenti”: così facendo si possono avere confronti puntuali e informazioni precise sui singoli eventi (malattie, ricadute, ricoveri) di cui l’azienda necessita per l’associazione al singolo dipendente.

Controllo di gestione

La possibilità di gestire i dati relativi ai singoli dipendenti comporta di conseguenza la possibilità di un efficace controllo di gestione, aspetto del tutto fondamentale per una sana amministrazione aziendale. In particolare, Gestione Dipendenti in Cloud consente la gestione di

Costi personale

Elemento fondamentale del bilancio aziendale, va tenuto costantemente sotto osservazione tanto in fase preventiva (per ogni progettazione di sviluppo per l’azienda) quanto in fase consuntiva, per la verifica finale dei dati previsionali. Il sistema consente di verificare tanto il dato complessivo, quanto l’analisi di dettaglio su centri di costo, sedi o altri raggruppamenti di interesse;

Consente la proiezione annuale dei costi nell’anno, definendo costi specifici per ogni mansione e potendo così gestire la pianificazione in modo quanto più preciso e consapevole;

Funzione che automatizza il prospetto contabile relativo ai conti che si è deciso di tenere in considerazione, visualizzando i dati in modo aggregato complessivo, per centro di costo o filtrati in ogni modo possa essere utile alla disamina ed alla piena comprensione dello stato dei fatti;

Richieste, concessioni, periodi, ferie residue, autorizzazioni: tutto quanto concernente le ferie dei dipendenti può essere valutato, modificato ed analizzato all’interno di un solo pannello onnicomprensivo che facilita la panoramica sui flussi di lavoro e sulla pianificazione degli stessi;

Importante automazione per il controllo del lavoro dei dipendenti che permette così di vagliare in tempo reale il rispetto di paletti normativi quali il numero massimo di ore mensili/settimanali/giornaliere lavorabili, il numero massimo di ore di straordinario e altro ancora, anticipando eventuali problematiche in tal senso e consentendo così di pianificare le operazioni senza sorprese né intoppi.

Condivisione documentale

Quest’ultimo aspetto si rivela invece importante per la possibilità di distribuire in modo efficiente i documenti aziendali attraverso uno strumento conforme e sicuro: cedolini e molto altro ancora, insomma, possono essere distribuiti attraverso una repository online dedicata, senza fare incautamente affidamento a soluzioni improvvisate. Grazie alla condivisione documentale è possibile pubblicare comunicazioni e certificati, deciderne i criteri di condivisione, gestire gruppi separati per funzioni dedicate e, infine, controllare chi abbia già preso visione del documento stesso.

Perché, per chi

Gestione Dipendenti in Cloud è uno strumento che consente di gestire in modo preciso la propria azienda riducendo i tempi da dedicare a queste operazioni, migliorando gli aspetti decisionali grazie ai prospetti messi a disposizione ed ottimizzando le decisioni grazie alla possibilità di avere a disposizione informazioni complete in tempo reale. Ma non è tutto qui.

La peculiarità della soluzione di ML Informatica sta nella piena integrazione tra le singole componenti del progetto, mettendo davvero al lavoro i dati affinché se ne possa estrapolare valore al servizio dell’azienda. L’integrazione è assicurata anche con i principali software degli studi paghe (Zucchetti, Sistemi, Team System) e la modularità del servizio permette di avere esattamente ciò che serve al miglior costo possibile.

Come al solito le soluzioni di ML Informatica si prestano ad un gran numero di personalizzazioni e di verticalizzazioni: il “fatto su misura” è una costante nel loro sviluppo.

Tra gli sviluppi più interessanti è da segnalare senza dubbio quello dedicato al mondo delle Cooperative. Con esigenze specifiche, fatte spesso di grandi numeri, di una gestione complessa di turni e di strutture decentralizzate, trovano negli strumenti di Gestione Dipendenti in Cloud appositamente ideati, un aiuto importante che li porta a lavorare meglio ed in modo più sinergico.

Proprio la forte elasticità del progetto, la possibilità di sviluppare soluzioni ad hoc e lo sviluppo in community del progetto complessivo rendono il servizio ideale per qualunque azienda, di qualunque dimensione e di qualsiasi estrazione.

Non si può dire di avere in mano il timone di una azienda se non si ha la capacità di monitorare e gestire costi e personale: lasciar fluire le dinamiche senza averne pieno controllo è semplice approssimazione al cospetto della quale, presto o tardi, si paga irrimediabilmente pegno. Un servizio in cloud per il controllo di questi aspetti consente invece di tenere tutto sotto controllo, di averne piena cognizione e di prendere decisioni data-driven che si avvicinano ben di più a quello che è l’optimum di una gestione aziendale.

Per comprendere come e perché Gestione Dipendenti in Cloud possa fare al caso tuo, è sufficiente contattare ML Informatica a info@mlinformaticasrl.it.

