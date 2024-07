Gestione finanziaria smart con Fineco: 12 mesi a canone zero

Fineco unisce tecnologia avanzata e un approccio personalizzato al banking, offrendo una serie di servizi smart e innovativi che rendono questo conto una scelta ideale per un’esperienza bancaria moderna e flessibile. Inoltre, aprendo un conto entro il 30 settembre 2024, è possibile usufruire di 12 mesi a canone zero.

Canone zero per i primi 12 mesi e per gli under 30

Il conto corrente offerto da Fineco è a canone zero per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti e, per i più giovani, rimane a canone zero fino al compimento dei 30 anni, con condizioni vantaggiose per i servizi di investimento come commissioni ridotte su Azioni Italia e USA, e PAC in ETF a zero spese. Inoltre, per chi inizia a investire, i primi 50 ordini di investimento sono gratuiti.

Al termine del periodo promozionale, il canone diventa di 3,95€ al mese, azzerabile con l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure utilizzando alcuni servizi e prodotti del conto Fineco.

Servizio multi-currency

Il conto integra un servizio multi-currency che permette di diversificare liquidità e investimenti senza commissioni di cambio, solo spread. Tra le valute supportate sono incluse EUR, USD, GBP e CHF.

Pagamenti smart

Tra le numerose funzionalità offerte dal conto Fineco, spiccano i prelievi smart, che consentono di prelevare contanti presso tutti gli ATM UniCredit senza utilizzare la carta. È sufficiente utilizzare il QR Code disponibile sul proprio smartphone. Anche i pagamenti nei negozi possono essere effettuati semplicemente avvicinando lo smartphone o lo smartwatch al POS grazie alla funzione Tap&Go. Inoltre, con il servizio Fineco Pay è possibile inviare o ricevere denaro in tempo reale via SMS o WhatsApp senza necessità di conoscere l’IBAN del destinatario: basta il numero di cellulare.

Moneymap e altre funzionalità

Per chi cerca una gestione finanziaria completamente digitale, Fineco offre anche MoneyMap, uno strumento che categorizza automaticamente entrate ed uscite, e che aiuta a risparmiare con budget personalizzati. Inoltre, è possibile versare contanti e assegni H24 senza costi aggiuntivi presso tutti gli sportelli UniCredit, oltre che effettuare pagamenti MAV, RAV, bollo auto, utenze e tasse online con facilità.

Sicurezza avanzata

Fineco offre infine soluzioni avanzate per la sicurezza. In caso di furto o smarrimento, è possibile bloccare la propria carta autonomamente tramite l’app. Se si dimentica il PIN, è possibile richiederlo online e riceverlo via SMS. L’assistenza clienti è disponibile 24/7, anche via SMS, garantendo supporto continuo.

Per conoscere l’offerta completa di Fineco clicca qui.