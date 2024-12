Gestione intuitiva e zero spese: scopri SelfyConto

Se si è alla ricerca di un conto con una gestione intuitiva e a zero spese, una delle migliori soluzioni al momento disponibili è SelfyConto, conto corrente online di Banca Mediolanum. Grazie all’app Mediolanum si ha la possibilità di gestire agevolmente le proprie finanze, avendo sempre a portata di mano qualsiasi operazione. Inoltre, fino all’età di 30 anni e per tutti il primo anno il canone del conto è a zero, con la possibilità di estendere le zero spese per 3 anni in via promozionale.

Sono diversi i servizi inclusi nel conto online SelfyConto. Tra questi si annoverano ad esempio i bonifici gratuiti istantanei e ordinari fino ai 30 anni e per tutti il primo anno, il canone azzerato per la carta di debito e la carta di credito il primo anno, più i prelievi senza commissioni in Italia e nei Paesi appartenenti all’area Euro.

Gli utenti che scelgono di aprire SelfyConto entro il 31 dicembre, accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto, ottengono l’azzeramento del canone e dei bonifici fino al 31 dicembre 2027. Allo stesso modo, ricevono un Buono Regalo Amazon da 100 euro, spendibile sul sito di e-commerce amazon.it.

Come aprire il conto online SelfyConto

L’apertura del conto online di Banca Mediolanum SelfyConto avviene online sul sito della banca meneghina. Gli unici documenti richiesti sono un documento d’identità valido e il codice fiscale. Inoltre, al momento della fase di iscrizione, occorre tenere a portata di mano anche il proprio smartphone e un indirizzo e-mail.

Per completare infine la sottoscrizione del conto, Banca Mediolanum richiede l’identificazione dell’utente che ha richiesto l’apertura del conto corrente online. Tra gli strumenti messi a disposizione vi sono lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il bonifico bancario e la webcam del proprio dispositivo.

La pagina dove richiedere l’apertura di SelfyConto si trova a questo indirizzo del sito Banca Mediolanum.