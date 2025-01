Gestione senza costi con l’app Mediolanum: scopri SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto online che unisce semplicità e convenienza, offrendo la possibilità di gestire ogni aspetto del proprio conto direttamente dallo smartphone, grazie all’app Mediolanum. Questa soluzione digitale elimina la necessità di recarsi in filiale: bastano pochi clic per verificare il saldo, effettuare operazioni bancarie o accedere agli strumenti di pagamento, il tutto senza costi aggiuntivi.

Il conto si distingue per la sua flessibilità e per i numerosi vantaggi. Con SelfyConto è possibile usufruire di un canone azzerabile fino alla fine del 2027, accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Anche i bonifici SEPA sono gratuiti con le stesse condizioni, mentre il primo anno sono inclusi senza alcun requisito. Per attivare il conto basta andare sul sito di SelfyConto.

Cosa offre SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum

Il cuore del conto è proprio l’app Mediolanum. Intuitiva e facile da usare, consente di monitorare le finanze, effettuare bonifici e gestire le carte in totale autonomia, ovunque e in qualsiasi momento. Questo rende SelfyConto una scelta ideale per chi cerca una soluzione bancaria moderna e senza complicazioni.

I clienti Mediolanum possono inoltre accedere a un ampio ventaglio di opzioni per le carte di pagamento:

Carta di debito con canone zero per il primo anno e prelievi gratuiti in area euro;

per il primo anno e prelievi gratuiti in area euro; Carta di credito con un anno gratuito e successivamente un costo di 20 euro all’anno;

e successivamente un costo di 20 euro all’anno; Carta prepagata, perfetta per acquisti e spese quotidiane.

Tutte le carte sono compatibili con i principali wallet digitali, come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, rendendo i pagamenti ancora più semplici e veloci

Visita il sito ufficiale di SelfyConto per scoprire tutti i dettagli e attivare SelfyConto. Con la gestione via app gratuita e i numerosi vantaggi inclusi, è il momento perfetto per passare a una gestione finanziaria davvero smart.