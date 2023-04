Gestire più siti senza stress? Con Serverplan la tua soluzione ideale

La gestione di un sito Web è molto più impegnativa di quanto si possa pensare. Qualunque tipo di CMS necessita di una certa manutenzione e, a questa, vanno poi sommati i contenuti da aggiungere e modificare periodicamente.

Ma cosa succede quando un webmaster deve gestirne più in contemporanea? In alcuni casi, infatti, chi lavora online deve tenere sotto controllo diversi siti, a volte anche decine.

In questo contesto, a meno di non scegliere una soluzione apposita, tutto diventa molto più difficile. Per fortuna esistono piani, definiti come hosting multidominio, che permettono di tenere sotto controllo svariati progetti con pochi e semplici clic.

Per far rendere al meglio questo tipo di servizio, però, risulta essenziale sapere a quale provider rivolgersi.

Serverplan ti offre un piano ideale per gestire più siti senza stress

Serverplan è un’azienda che si occupa di servizi hosting nota per la sua qualità. Anche nel contesto dei multidominio, tale provider si dimostra una delle scelte più azzeccate tra le tante possibili.

Il piano hosting multidominio noto come RESELLER LINUX PLUS, il più venduto da Serverplan, è anche uno dei più apprezzati dell’intero settore.

Questo è in grado di offrire ben 100 GB di spazio SSD, con la possibilità di aggiungere un numero illimitato di siti. Altre caratteristiche interessanti legate a questa sottoscrizione sono:

Account email illimitati ;

; Database mySql e postgreSQL illimitati ;

; Un unico pannello di controllo WHM-cPanel ;

; Installazione/migrazione CMS con un solo click tramite EasyApp ;

con un solo click tramite ; Certificato SSL Let′s Encrypt su ogni dominio;

su ogni dominio; Bitninja , un efficace sistema antimalware e antispam ;

, un efficace sistema e ; Funzione staging con un click.

Tutte soluzioni che risultano ideali per chiunque debba destreggiarsi attraverso un numero elevato di siti Web.

E per quanto riguarda i costi?

La sottoscrizione RESELLER LINUX PLUS è disponibile per il prezzo di 39€ (più IVA) al mese.

Un costo contenuto, tenendo conto che è possibile ospitare e gestire decine e decine di siti attraverso questo unico abbonamento.

