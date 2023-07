Gestisci al meglio la tua Partita IVA con Flex Tax

Hai appena aperto la tua Partiva IVA e non sei ancora esperto del settore? Vuoi avere un servizio di commercialista online sempre a portata di mano? Flex Tax è un servizio pensato proprio per offrire supporto per Partite IVA.

Non hai mai sentito parlare di Flex Tax? Non preoccuparti, c’è sempre una prima volta: più di 25.000 persone hanno deciso di utilizzare Flextax per gestire al meglio la propria partita iva.

Grazie alle partnership strette, Flextax ha il piacere di offrirti un servizio sempre più completo e vantaggioso. Incluso nel piano ti propone:

Nexi – Soluzioni vantaggiose per ecommerce: nessun canone mensile e sconti sulle commissioni.

Iubenda – Il cookie banner e gli altri adempimenti legali sono sempre più uno stress! Rendi il tuo sito a norma di legge, in pochi click a prezzi vantaggiosi.

Namirial – Namirial ti permette di acquisire prodotti come Pec, Spid, Firme digitali a un prezzo scontato.

L’accesso gratuito al gestionale FlexSuite non ha scadenza: puoi infatti utilizzarlo per più anni senza carta di credito. Quale soluzione migliore dunque per chi ha appena aperto Partita IVA?

La rete Flextax di commercialisti online e consulenti fiscali ti fornisce assistenza scritta o telefonica illimitata e si occupa di tutti gli adempimenti con il fisco. Naturalmente, nella gestione annuale è compresa la dichiarazione dei redditi, eventuali liquidazioni Iva, F24 per Inps e altre imposte.

Ad esempio, scegliendo Flexsuite puoi aprire la tua Partita Iva in regime forfettario o ordinario semplificato, come professionista, con iscrizione in Camera di Commercio come commerciante o artigiano a partire da 279€ + Iva all’anno.

Non dimenticare che il servizio ad accesso gratuito di consente di usufruire di numerosissimi servizi come assistenza fiscale, fatturazione elettronica e simulatore delle tasse da pagare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.