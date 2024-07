Gestisci al meglio le finanze dei tuoi figli con PixPay: ecco come fare

Scegliere la prepagata giusta da affidare ai propri figli è sempre più importante. A semplificare la scelta dei genitori ci pensa PixPay, il servizio che mette a disposizione un conto con prepagata abbinata e vari strumenti di controllo parentale oltre che per educare i più giovani all’utilizzo del denaro. Per accedere alle proposte disponibili basta visitare il sito di PixPay, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Con il codice PIXFIN è possibile ottenere anche un bonus da 5 euro.

PixPay: la scelta giusta per i più giovani

Con PixPay è possibile scegliere tra tre versioni:

Light da 2,99 euro al mese

da 2,99 euro al mese Smart da 5,99 euro al mese

da 5,99 euro al mese One da 9,99 euro al mese

Tutte le versioni di PixPay sono disponibili senza alcun vincolo. I vantaggi sono crescenti. La versione Light include la prepagata con l’IBAN con le funzionalità Paghetta 2.0 per la gestione del denaro e della ricarica del conto oltre che con funzionalità di Parental Control, con notifiche delle spese in tempo reale, possibilità di blocco di determinati commercianti e personalizzazione dei limiti di pagamento.

Ci sono poi le versioni Smart e One che includono vantaggi aggiuntivi come i prelievi senza commissioni, la possibilità di personalizzare la carta e molto altro ancora. Con il piano più completo, One, c’è la possibilità di sfruttare anche il cashback oltre che un pacchetto di coperture assicurative particolarmente ricco e completo. C’è anche la possibilità di effettuare bonifici SEPA in uscita, con una commissione di 1 euro.

Tutte le versioni di PixPay sono accessibili, senza vincoli, tramite il box qui di sotto. La gestione del servizio avviene tramtie due app, una per i genitori e una per i figli, e, quindi, sempre in modalità digitale. Per richiedere il servizio basta seguire il link qui di sotto.