Gestisci le spese quotidiane con la carta prepagata del Conto Corrente Arancio Più

La carta prepagata del Conto Corrente Arancio ti permette di mantenere il controllo sul tuo denaro in modo semplice. Puoi scegliere tra due varianti del conto: la versione Più e la versione Light, ciascuna con caratteristiche diverse. Dipende soltanto da quale preferisci, quella più completa o quella più snella.

Se scegli Conto Corrente Arancio Più, sappi che non c’è il classico canone mensile da pagare, a patto che accrediti il tuo stipendio o almeno 1.000€ al mese. Altrimenti, dovrai pagare 5€ al mese.

Conto Corrente Arancio: massima versatilità con la carta prepagata

Conto Corrente Arancio offre anche la carta di debito Mastercard gratuita e la carta di credito Mastercard Gold, con limiti di spesa personalizzabili e la funzionalità Pagoflex che ti permette di rateizzare gli acquisti. Optando per la versione Più del conto, i prelievi sono sempre gratuiti in Italia e in Europa. Anche i bonifici SEPA, e persino quelli istantanei, così come i pagamenti di bollettini sono senza costi.

Per quanto riguarda la versione Light, il canone mensile è anche a zero euro ma con la differenza che dovrai pagare per alcune operazioni, come prelievi e bonifici istantanei. La buona notizia è che la prepaid virtuale e la carta di debito Mastercard sono inclusi gratuitamente, insieme ai bonifici SEPA fino a 50.000€ e ai pagamenti di F24, MAV e RAV.

Sia per la versione Più che per quella Light, l’apertura del conto è completamente online tramite firma digitale. Praticamente, ti basta qualche clic e sei pronto a partire con il tuo nuovo conto. Ricorda, la semplicità è il segreto per gestire con semplicità il tuo denaro. La carta prepagata virtuale (che può trasformarsi anche in fisica) è un vero e proprio asso nella manica, ovviamente senza costi extra. Cosa aspetti allora? Apri adesso il conto!