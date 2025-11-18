GIMP 3.2 si avvicina al rilascio: oggi la RC1 con tante novità

Il team al lavoro sul progetto ha annunciato la disponibilità di GIMP 3.2 RC1. Con questa fase di test, la prossima versione del software si avvicina così al rilascio, anche se la roadmap ancora non rende nota una data indicativa. I cambiamenti introdotti sono tanti, sia dal punto di vista delle funzionalità sia per quanto riguarda i miglioramenti: diamo uno sguardo a quelli più importanti.

GIMP 3.2 RC1 è disponibile per il download

Ci sono il supporto a nuovi formati di file, la possibilità di simulare modifiche su gruppi di livelli, una gestione evoluta del vettoriale e un passo in avanti significativo per quanto riguarda il rendering dei testi di grandi dimensioni (con la possibilità di spostare l’editor sullo schermo). Si registrano poi interventi sugli elementi che compongono l’interfaccia, sulla base dei feedback ricevuti e per migliorare l’esperienza utente in generale.

Debutta anche una splash screen inedita per GIMP (GNU Image Manipulation Program), visibile qui sotto. È stata creata dall’astronomo Mark McCaughrean e mostra la Nebulosa di Orione immortalata dal telescopio spaziale James Webb. L’elaborazione dell’immagine è avvenuta proprio con il software.

L’elenco delle novità è molto lungo e comprende poi la scorciatoia da tastiera Shift+X per passare allo strumento selezionato in precedenza (e viceversa), la correzione di alcune vulnerabilità riscontrate nel codice e il tema scuro per l’installar PC con Windows. Il changelog completo (link a fondo articolo) include anche un aggiornamento della traduzione in italiano.

Al confezionamento della RC1 di GIMP 3.2 hanno contribuito in totale 42 collaboratori. Può essere scaricata dalla pagina dedicata. L’ultima versione stabile è invece la 3.0.6, anch’essa in download dalle pagine del sito ufficiale per computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux. È un software libero e gratuito. Il portale ha una sezione dedicata ai tutorial che può tornare utile a chi lo installa per la prima volta.