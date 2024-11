Gioca a Black Ops 6 al meglio con NoLagVPN: anche su PlayStation e Xbox senza router

NoLagVPN, come suggerisce il nome, è una VPN pensata per i gamer che nasce in particolare allo scopo di migliorare le performance online sui titoli della serie Call of Duty, come Warzone e il nuovissimo Black Ops 6. Puoi avere il piano di 1 anno con uno sconto del 62% inserendo l’esclusivo codice BLAZE al momento dell’iscrizione.

Perché NoLagVPN è perfetta per giocare a Call of Duty

NoLagVPN si dedica esclusivamente al pubblico di gamer, in particolare gli appassionati di Call of Duty interessati a migliorare le proprie prestazioni, le statistiche KD e divertirsi con i propri amici sui titoli più popolari della serie: Warzone, Modern Warfare 3 e il recente Black Ops 6.

Il funzionamento è mirato a darti innanzitutto la possibilità di incrementare le tue statistiche di kill e vittorie: NoLagVPN, ogni volta che cercherai una partita, proverà a connettersi alle posizioni più lontane dai server di gioco costringendolo ad abbassare l’SBMM per trovare più rapidamente una partita e di conseguenza abbassando anche il livello di sfida.

Altra caratteristica fondamentale per un servizio del genere è garantirti una connessione ultraveloce senza lag e con ping bassissimi: l’idea alla base che permette a NoLagVPN di funzionare è quella di rendirizzare solo una parte della tua connessione, così che tu possa avere i vantaggi di una rete virtuale privata, come selezionare una posizione diversa dalla tua, senza perdere però velocità.

Infine, un’altra feature da non sottovalutare è il fatto che questa VPN sia compatibile anche con console PlayStation e Xbox senza utilizzare un PC o un router a supporto. Ti basterà seguire una apposita guida presente sul sito ufficiale per installarla su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox Series S. E se giochi su iOS e Android troverai qualcosa anche qui.

