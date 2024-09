Gioca gratis per 3 mesi ai tuoi titoli preferiti con la prova offerta da Apple Arcade

Apple sta offrendo 3 mesi gratis di Apple Arcade a chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Alla prova gratuita della durata di 90 giorni vi possono accedere fino a sei membri della propria famiglia, per un divertimento dunque completo.

Apple Arcade è la piattaforma streaming di videogiochi dell’azienda di Cupertino, che offre un accesso illimitato a più di 200 giochi. Nello specifico, accesso illimitato significa zero pubblicità, zero interruzioni e zero acquisti in-app, oltre che poter giocare offline in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Giocare gratis per 3 mesi con la prova offerta da Apple Arcade

Tra i duecento titoli disponibili in Apple Arcade, l’offerta spazia da giochi per la famiglia a quelli classici di avventura, sport, rompicapo e giochi di ruolo. A questo proposito, meritano una menzione speciali titoli quali Football Manager 2024 Touch, Bloons TD 6, Sneaky Sasquatch, Hello Kitty Island Adventure, Sudoku, Slay the Spire e l’edizione arcade di NBA 2K25.

Tornando invece alla prova gratuita offerta da Apple per la sua piattaforma streaming di videogiochi, la procedura per il riscatto è piuttosto semplice. Per prima cosa è necessario accedere sul nuovo dispositivo con il proprio ID Apple, dopodiché basta aprire l’App Store: non appena compare l’offerta, tutto quello che bisogna fare è selezionare Riscatta 3 mesi gratis. Qualora non dovesse comparire il banner della prova gratuita, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Puoi riscattare la tua prova di 3 mesi di Apple Arcade tramite questa pagina del sito ufficiale. Per avere accesso alla prova non devono trascorrere più di 90 giorni dalla configurazione iniziale del device.