Giornata mondiale del risparmio con un imperdibile regalo di Trade Republic

Il 31 ottobre non è stato soltanto festeggiato soltanto Halloween, ma anche la Giornata Mondiale del Risparmio.

Trade Republic, applicazione di gestione dei risparmi leader in Europa, operante in 17 paesi europei, ha pensato di celebrare l’evento in grande stile.

Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic, ha affermato per l’occasione quanto segue: “Trade Republic ospita risparmiatori di tutta Europa. Più della metà dei nostri clienti ha sottoscritto il loro primo piano di risparmio”.

Per aderire a un piano di risparmio di Trade Republic, è necessario prima aprire un conto accedendo a questa pagina.

È possibile anche investire con la stessa applicazione in ETF, azioni, criptovalute e derivati.

Un regalo imperdibile per la Giornata mondiale del risparmio

Durante la Giornata Mondiale del Risparmio, Trade Republic ha annunciato l’aggiunta di più di 1000 ETF e metterli a disposizione dei clienti con emittenti come Invesco, Vanguard, VanEck e altri.

Con questi nuovi ETF sarà possibile ottenere piani di accumulo gratuiti e per ogni tipologia di budget. Un altro passo avanti insomma verso la democratizzazione della ricchezza.

In più, Trade Republic adesso offre opportunità di investimento uniche, ossia su 2.500 piani di risparmio azionari e 2.000 ETF.

I piani azionari, oltre a essere gratuiti, possono essere attivati a partire da 1 euro.

Emanuele Agueci, Country Manager Italy & Baltics per Trade Republic, ha spiegato perché un piano azionario è importante. Ecco cosa ha detto: “È uno dei modi più sani per partecipare ai mercati finanziari. Investendo in modo costante e regolare somme di denaro, è possibile costruire una determinata posizione per mediare il prezzo di ingresso riducendo il rischio. Una strategia questa che se adottata rende tranquillo l’investitore, non più costretto a trovare il momento giusto per uscire o entrare dal mercato”.

Quindi, non solo piano di risparmio in ETF con Trade Republic, ma anche negoziazioni di azioni intere e frazionate, criptovalute e derivati attraverso un unico prodotto semplice da usare.

