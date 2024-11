Giovedì di coppa: tutte le italiane che giocheranno

Ci aspetta un giovedì di coppa davvero emozionante con le italiane in gara per la vittoria. Puoi seguirle in diretta streaming su NOW. Oggi l’offerta è davvero allettante. Guarda il grande calcio a partire da soli 14,99€ al mese. Hai accesso a tutto lo sport di Sky sulla tua smart TV o sui tuoi dispositivi mobili, anche in viaggio!

Vediamo ora le squadre italiane che si sfideranno in Europa League domani, giovedì 7 novembre 2024.

Union SG Vs Roma alle ore 18:00

alle ore 18:00 Lazio Vs Porto alle ore 21:00

Per quanto riguarda la Conference League, ecco le partite con le italiane in programma per domani, giovedì di coppa 7 novembre 2024.

APOEL Vs Fiorentina alle ore 21:00

Scegli NOW se vuoi vedere le squadre italiane impegnate nel giovedì di coppa. UEFA Europa League e UEFA Conference League ti aspettano!



Allora non perderti le italiane nel giovedì di coppa con Union SG Vs Roma e Lazio Vs Porto per la UEFA Europa League e APOEL Vs Fiorentina per la UEFA Conference League.