Su GitHub la parola Main sostituisce la parola Master

La parola “master” scompare da Github. Quello che per molti potrà sembrare mero maquillage è in realtà un sovvertimento di una tradizione e riflette una nuova sensibilità che, a partire dal linguaggio e dalle immagini simboliche in uso, intende evitare di farsi trasmettitore di antichi errori.

GitHub: “Main” sostituisce “Master”

Così come già successo nel mondo Linux, così come deciso da Google per il mondo Chrome, così come in tempi non sospetti richiesto dalla Contea di Los Angeles, ora anche tutto l’universo “Git” si adegua. L’obiettivo è ormai noto ai più: evitare che i termini “master” e “slave”, che richiamano alla mente l’idea dello schiavismo, possano protrarsi nel tempo procrastinando concetti che la storia ha il dovere etico di rimuovere.

Il cambio è già stato organizzato in ogni dettaglio: a partire dal 1 ottobre 2020 i codici che saranno depositati su GitHub vedranno in uso una nuova terminologia che a “master” sostituisce il nuovo “Main”. Cambia lo standard e si uccide un’idea che non ha più diritto di sopravvivere a un’epoca che ha ormai definitivamente condannato il proprio passato. La parola “master” non è la migliore, dunque fa un passo indietro: abituarsi sarà semplice per molti, capirne i motivi sarà utile per tutti.