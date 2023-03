Glacom, come moltiplicare le vendite con un configuratore 3D

Acquistare online è comodo: non comporta la necessità di spostamenti, permette valutazioni più logiche e meno istintive, consente migliori riflessioni su prezzi e offerte. Tuttavia l’acquisto da remoto ha un minus evidente: l’impossibilità oggettiva di entrare in contatto diretto con l’oggetto dei propri desideri, impedendo così di sceglierne dettagli, composizioni, personalizzazioni, sfumature. L’innovazione ha però messo a disposizione del reparto commerciale uno strumento che sta ormai facendo la differenza già in molti ambiti e sul quale Glacom ha sviluppato una risposta particolarmente comoda e intelligente: si tratta del configuratore 3D, strumento che può portare la tridimensionalità sul mondo bidimensionale degli schermi di PC e smartphone.

Un configuratore 3D può fare la differenza e non si tratta soltanto di questione formale, di engagement o di stile: è una differenza sostanziale e concreta, declinata alle capacità di monetizzazione derivanti dalla miglior conversione dei clienti contattati. Grafica e testo solleticano la vista, un video coinvolge l’udito, mentre un configuratore 3D va molto oltre, attivando a livello metaforico anche il tatto poiché ne stimola la percezione. Se a questo aggiungiamo la tecnologia della realtà aumentata, che consente di sovrapporre elementi virtuali (come immagini e animazioni) alla visione del mondo reale attraverso un dispositivo, come uno smartphone o un tablet, il gioco è fatto: gli utenti possono vedere gli oggetti reali insieme a quelli virtuali e interagire con essi in modo naturale, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Configuratore 3D

Un configuratore 3D porta l’acquirente ad una “vera” compresenza con l’oggetto: tramite il mouse o i polpastrelli lo può girare, ingrandire, modificare. Ecco perché questo strumento offre un coinvolgimento di grado superiore, più profondo ed empatico, al quale l’utente approccia con fare esplorativo. Non serve la mediazione di alcuno: ci si possono idealmente mettere le mani sopra, lo si può guardare da ogni angolazione ed in tutte le sue possibili versioni. Quella che se ne ricava è la sensazione di aver toccato davvero con mano l’oggetto, di averne sfiorate le superfici, di averci girato intorno alla ricerca di un feeling immediato sul quale costruire le proprie aspettative.

Il 95% dei consumatori preferisce un’esperienza 3D interattiva rispetto ad un video tradizionale: complice un linguaggio più diretto e meno promozionale, un configuratore 3D diventa così una mano tesa al cliente che vuole personalizzare un prodotto e cerca garanzie prima di acquistare. Il risultato può essere clamoroso, arrivando ad un aumento delle conversioni pari al 40%.

Come utilizzare un configuratore 3D

Glacom offre una soluzione di facile adozione per il Cliente: una tecnologia nativa, che non necessita di plugin o applicazioni terze, integrabile con qualsiasi tipo di piattaforma. Una struttura scalabile e continuamente ottimizzabile, veloce e sicura, compatibile con tutti i dispositivi e i sistemi operativi, resa perfetta da modelli 3D su misura ad altissima risoluzione. I campi di applicazione sono infiniti: dall’ingegneria di precisione alla moda, dall’arredamento al mondo dei gadget personalizzati, passando per elettronica, gioielli e molto altro ancora. Non c’è categoria merceologica che non possa trovare applicazione di un configuratore 3D per alzare il livello delle proprie vendite.

Quattro livelli di configurazione 3D e AI

Il configuratore 3D di Glacom può consentire la realizzazione di quattro differenti soluzioni:

Catalogo in 3D con realtà virtuale

Rappresentazione tridimensionale di qualsiasi prodotto con modelli creati su misura: l’utente può ruotare il prodotto e vederne ogni dettaglio in modo estremamente realistico; Catalogo 3D con realtà aumentata

L’oggetto non viene soltanto rappresentato, ma vi si può anche interagire mantenendone la posizione e le proporzioni nello spazio; Configuratore Basic

Consente di sperimentare varie versioni del medesimo oggetto, scegliendone combinazioni e colori per vedere in tempo reale quale sia l’opzione più gradita; Configuratore Advanced

L’utente può esprimere ogni preferenza arrivando a costruire un prodotto modulare personalizzato attraverso la scelta dei singoli attributi opzionali.

Quattro livelli che danno vita a quattro modi diversi di creare il contatto tra l’utente e il prodotto: in base alla tipologia di oggetto, di personalizzazione possibile e di altre caratteristiche esaminate in fase di analisi del progetto, Glacom saprà consigliare la soluzione che calza nel miglior modo possibile e risponde alle esigenze del Cliente.

I benefici di un configuratore 3D e AI

Glacom offre un servizio di creazione personalizzata per ogni azienda interessata ad avere un proprio configuratore: che il prodotto sia una scarpa, un cappello, un gioiello, una bicicletta o un chip, lo strumento ha la capacità di creare un’empatia immediata con chi vi interagirà durante la propria navigazione esplorativa. Interazione e tridimensionalità fungono da collante per mantenere alta l’attenzione dell’utente, aspetto del tutto essenziale per arrivare ad una successiva conversione. Una buona esperienza d’acquisto, la possibilità di personalizzare il prodotto, la gestione dei preventivi e delle richieste commerciali in modo ordinato e funzionale, l’aumento delle vendite a fronte di una riduzione dei costi aziendali del reparto marketing… questi sono i vantaggi dell’installazione di un proprio configuratore sul sito internet.

Contatta Glacom per saperne di più e per scoprire come queste tecnologie possano accelerare la tua azienda: compila il form presente sul sito, chiama i numeri 0365/541710 o 379/1126275 oppure scrivi a marketing@glacom.com.