Gli Apple Glass potrebbero sostituire l'iPhone

A inizio anno, Apple ha lanciato sul mercato (al momento solo quello statunitense, ma a breve le cose dovrebbero cambiare) il suo visore per la realtà aumentata Vision Pro. In un futuro, però, potrebbero arrivare anche gli Apple Glass che, poco alla volta, potrebbero andare a sostituire il ruolo attualmente ricoperto dall’iPhone. La conferma, o quantomeno l’idea, arriva da un nuovo brevetto rinvenuto nelle scorse ore.

Apple Glass descritti in un nuovo brevetto

Stando a quanto emerso, Apple avrebbe in cantiere degli occhiali intelligenti basati sulla realtà aumentata, dall’aspetto molto simile a quello di un comune paio di occhiali, ma in grado di fornire l’accesso a molte delle stesse app e funzionalità offerte dall’iPhone, senza però dover portare lo smartphone ovunque.

Il brevetto è intitolato “Dual-Axis Hinge Mechanism” e parla di una cerniera per occhiali che consente alla stanghetta degli stessi di trovarsi in una posizione ripiegata, una posizione aperta nominale e una posizione iperestesa.

La posizione nominale consente di chiudere eventuali spazi che espongono l’elettronica nascosta all’interno del telaio. Apple afferma che un cavo o un connettore elettrico può estendersi attraverso una porzione della cerniera per guidare il cavo attraverso le parti elettroniche nel braccio e nel telaio.

È tuttavia bene tener presente che l’esistenza di questo brevetto, così come quello di qualsiasi altra proprietà intellettuale, non da la certezza assoluta del fatto che quanto descritto verrà effettivamente lanciato sul mercato. Apple, al pari di numerose altre aziende, deposita innumerevoli brevetti ogni anno, ma non sempre l’idea in essi descritta si tramuta in realtà.