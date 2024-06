Gli ETF Bitcoin vedono afflussi significativi mentre la prevendita di Raboo supera i 1,7 milioni di dollari

Nella prima settimana di questo mese, gli ETF Bitcoin statunitensi hanno raccolto quasi 2 miliardi di dollari, equivalenti a circa due mesi di offerta di mining di Bitcoin. A causa di ciò, il Bitcoin ha mantenuto la sua dominanza ed è attualmente scambiato appena sotto i 70.000 dollari.

Nel frattempo, gli occhi degli investitori sono anche puntati sui token in prevendita con prezzi di ingresso accessibili, in mezzo a un sentiment rialzista del mercato delle criptovalute. Il token in prevendita di Raboo ($RABT) è emerso come il preferito dagli investitori dopo aver superato la soglia di 1,7 milioni di dollari. Attualmente nella fase 4, Raboo presenta un’opportunità convincente per gli investitori di beneficiare di uno dei migliori altcoin su cui investire nel 2024.

ETF Bitcoin in corsa rialzista dopo afflussi record

Il Bitcoin è attualmente in una fase rialzista dopo afflussi significativi di 1,8 miliardi di dollari negli ETF Bitcoin spot, che hanno ispirato un’impennata record del volume di trading del 55% fino a raggiungere i 12,8 miliardi di dollari. I fondi negoziati in borsa hanno acquisito circa 25.700 BTC, quasi equivalenti alla nuova offerta di Bitcoin minata in due mesi, stringendo così il mercato e riflettendo un’adozione istituzionale crescente.

Questi afflussi segnalano un cambiamento notevole nel sentiment verso il Bitcoin come classe di asset istituzionale, con un totale di asset in gestione che ora supera i 70 miliardi di dollari attraverso gli ETF Bitcoin. La domanda in forte crescita per gli ETF Bitcoin conferma che le criptovalute stanno gradualmente guadagnando approvazione tra gli investitori istituzionali, noti per favorire i prodotti di investimento tradizionali.

Anche i cambiamenti politici contribuiscono al sentiment positivo attorno al Bitcoin, con una crescente accettazione regolamentare e riconoscimento del suo potenziale come riserva di valore. Mentre gli ETF Bitcoin continuano a maturare, la loro domanda ininterrotta evidenzia la reputazione crescente del Bitcoin all’interno dei circoli finanziari tradizionali.

Crescita esplosiva della prevendita di Raboo: il momentum continuerà?

Raboo, il nuovo memecoin AI, ha segnato un nuovo inizio nell’ecosistema dei memecoin combinando tecnologia all’avanguardia con valore reale, offrendo agli investitori un’opportunità unica di guadagnare ricompense attraverso sfide e vittorie. Con il suo modello innovativo di SocialFi, i detentori di $RABT possono partecipare a sfide settimanali, mensili e trimestrali, amplificando i loro token e ricevendo ricompense allettanti. Gli analisti di criptovalute hanno indicato Raboo come uno dei migliori altcoin su cui investire quest’anno, a causa delle proiezioni di una crescita sorprendente del 233% durante la fase di prevendita e di un potenziale aumento di 100 volte al lancio.

L’obiettivo di Raboo di assicurarsi un posto tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato lo rende una delle migliori criptovalute da acquistare nel 2024. Inoltre, Raboo facilita connessioni e interazioni tra gli appassionati di memecoin, permettendo agli utenti di monetizzare i loro contenuti sui social media attraverso la sua piattaforma Post-to-Earn. Con un contratto intelligente verificato da SOLIDProof, Raboo garantisce trasparenza e sicurezza, instillando fiducia tra gli investitori mentre naviga nel panorama delle criptovalute.

Unirsi a Raboo significa diventare parte dell’impresa memecoin più eccitante del 2024. Con oltre 8.000 utenti registrati e più di 2.500 detentori di token, questo token in prevendita presenta un’opportunità convincente per interagire con una criptovaluta guidata dalla comunità sin dal suo inizio. Un token Raboo è attualmente venduto a 0,0048 dollari, rappresentando circa il 60% di ROI per gli investitori che hanno investito all’inizio della prevendita, quando il token veniva venduto a soli 0,003 dollari. Il prezzo del token aumenterà ulteriormente molto presto quando passerà alla prossima fase di prevendita, quindi è consigliabile unirsi alla rivoluzione Raboo ora e raccogliere i pieni benefici del suo potenziale come una delle migliori criptovalute da acquistare nel 2024.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute presenta abbondanti opportunità di investimento con afflussi record negli ETF Bitcoin che contribuiscono al sentiment rialzista attuale. Tuttavia, Raboo presenta un’opportunità convincente per gli investitori che cercano di capitalizzare sui token in prevendita per ritorni esplosivi.