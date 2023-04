Gli Instagram Reels non funzionano? I problemi più comuni e le soluzioni

Tutte le piattaforme social a volte possono incorrere in malfunzionamenti di vario genere, magari anche per funzionalità specifiche. Abbiamo già cercato di vedere come risolvere i problemi più comuni di Facebook, ma anche altre app di casa Meta potrebbero bloccarsi per più ragioni. Analizziamo, ad esempio, i casi più frequenti di malfunzionamento degli Instagram Reels e le possibili soluzioni.

Connessione Internet inadeguata

Il problema più ricorrente che impedisce la corretta visualizzazione degli Instagram Reels, naturalmente, riguarda la connessione Internet. Che si tratti di Wi-Fi o rete mobile, può capitare che il provider incorra in problemi diffusi che non consentono il caricamento di un Reel. Oppure, l’area in cui ci si trova in un certo momento potrebbe non godere di una copertura adeguata all’apertura del video.

Per risolvere questo comune disguido tecnico è sufficiente disconnettersi e riconnettersi alla rete o, altrimenti, nel caso della connessione wireless tramite rete fissa potrebbe risultare necessario un riavvio del modem. Se il problema persiste, allora con ogni probabilità si tratta di un problema correlato al provider e ai suoi sistemi di rete: è sufficiente aprire altri social o software per confermare il completo malfunzionamento di Internet.

Risparmio dati attivato

Anche la modalità di risparmio dei dati potrebbe influire nel corretto caricamento degli Instagram Reels, specialmente se avete un bundle dati poco generoso. Coloro che l’hanno attivata noteranno un download lento del feed video, se non addirittura il blocco completo.

La soluzione, in questo caso, consiste nella disabilitazione dell’opzione dedicata. Dove si trova? Una volta premuta l’icona del profilo in basso a destra nell’app Instagram, basta un tap sull’icona ad hamburger per accedere alle Impostazioni, dunque ad Account > Uso dei dati mobili, dove si trova lo slider apposito.

Problemi con la cache

Le applicazioni più recenti usano la cache per garantire un’esperienza d’uso fluida ma, in alcuni casi, i dati memorizzati potrebbero corrompersi impedendo la visualizzazione di contenuti già visti o in fase di caricamento. Anche su Instagram ciò può accadere, forse persino più regolarmente alla luce della visione continua di contenuti tra uno swipe e un altro. Di conseguenza, ripulire la cache potrebbe bastare per risolvere il problema.

Come si fa? Niente di più semplice: bisogna recarsi nelle impostazioni di sistema, poi nella sezione “Applicazioni” e cercare Instagram. All’interno della scheda dedicata, dunque, bisogna aprire la opzione “Spazio di archiviazione e cache” e svuotare la cache con il pulsante apposito.

App Instagram con bug

Con il passaggio da una versione di un’app a quella successiva, gli sviluppatori potrebbero erroneamente introdurre bug e malfunzionamenti al suo interno, specialmente se si tratta di una versione Beta. In questo caso, bisogna aggiornare l’applicazione di Instagram tramite lo store normalmente utilizzato – che si tratti dell’App Store di casa Apple o del Google Play Store.

Proprio se siete iscritti alla Beta, invece, la rimozione del vostro account dal programma dei tester potrebbe risolvere qualsiasi problema del tutto.