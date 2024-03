Gli investitori su Borroe Finance mentre Celestia e Axelar ritracciano

Gli investitori si orientano a sfruttare la crescita in entrata di Borroe Finance ($ROE) per ottenere profitti. Nel frattempo, popolari altcoin Celestia (TIA) e Axelar (AXL) si sono ritirate dopo settimane di rialzi consecutivi.

Esploriamo l’azione dei prezzi di questi migliori altcoin.

Gli investitori si muovono per trarre profitto da Borroe Finance

Borroe Finance ($ROE) ha registrato un massiccio afflusso di investitori in criptovalute mentre si avvicina alla quinta fase della sua prevendita. Questi investitori cercano di massimizzare il potenziale di crescita di Borroe Finance per ottenere profitti. Considerato che $ROE promette un ROI del 300% in fase di prevendita, gli operatori del mercato considerano questo veicolo di investimento perfetto per salire a bordo.

Borroe Finance ($ROE) è uno dei nuovi progetti DeFi che mira a rivoluzionare il settore Web3 fornendo soluzioni di finanziamento agli utenti. Sebbene il Web3 sia considerato il futuro di Internet, gli utenti, in particolare i creatori e i business, si trovano ad affrontare un problema di natura finanziaria. Affrontare questo problema è la missione di Borroe Finance, che lo fa attraverso il suo marketplace di finanziamenti AI, che permette agli utenti di Web3 di convertire i guadagni futuri in denaro immediato.

Costruita sulla blockchain Polygon, $ROE incarna un modello deflazionistico che le permette di subire un incenerimento ciclico, un sistema sviluppato per aumentare il suo valore intrinseco. Il prezzo di Borroe Finance ($ROE) è salito del 90% da 0,010 $ nella fase di prevendita beta a 0,019 $ nella quarta fase. Considerato un rialzo del 110,5% in corso, Borroe Finance ($ROE) è la migliore criptovaluta in cui investire per gli investitori istituzionali.

Celestia si abbassa ulteriormente

Celestia (TIA) continua a scendere in picchiata, ricalcando i passi fatti nelle scorse settimane. La forte discesa ha portato TIA a 16,18 $ il 1° marzo. Da allora, Celestia (TIA) è scesa continuamente di valore a causa di una pressione di vendita sempre più forte.

Mentre Celestia (TIA) è crollata a picco, il suo volume di scambi e la sua offerta in circolazione sono aumentati del 13% nella settimana precedente. L’offerta in circolazione di TIA è cresciuta dello 0,14% a 167,78 milioni di dollari. Celestia (TIA) occupa attualmente il 46° posto nella classifica delle valute digitali di maggior valore, con una capitalizzazione di 2,80 miliardi di dollari.

Celestia (TIA) ha perso un misero 2,1% del suo valore di mercato, passando da 17,36 $ del 23 febbraio a 16,99 $ del 1° marzo. Gli esperti prevedono un calo del 14,6% del prezzo di TIA a 14,50 $, considerando il suo attuale slancio. Pertanto, Celestia (TIA) potrebbe non essere una buona criptovaluta da acquistare per il momento.

Axelar crolla giorni dopo la quotazione su Binance

Binance, il più importante exchange di asset digitali, ha fatto un annuncio scioccante su Axelar (AXL) che ha scatenato un interesse sporadico per la criptovaluta il 1° marzo. L’annuncio conteneva l’intenzione di inserire AXL nell’elenco delle criptovalute offerte. In seguito all’annuncio, Axelar (AXL) ha registrato un salto di prezzo parabolico, guadagnando il 70% del suo valore iniziale.

Coinglass, una risorsa analitica di tipo on-chain, ha notato che l’interesse aperto su Axelar (AXL) è cresciuto del 52,99%, mentre il suo volume di scambi è salito del 146,49%. Nonostante ciò, il 4 marzo Axelar (AXL) ha subito una flessione che ha portato a un notevole calo del suo valore di mercato. Questa azione di prezzo è stata attribuita alla riduzione dell’interesse per AXL, che ha portato a un aumento delle vendite.

Come mostra il grafico, Axelar (AXL) è scesa del 13,9% da 2,36 $ del 4 marzo a 2,03 $ del 5 marzo. Considerato il prezzo ancora orientato al ribasso, si prevede che AXL subisca un ulteriore calo, che potrebbe portare il prezzo a 1,50 $ nei prossimi giorni. Questa previsione indica un calo del 23,1% del valore di Axelar (AXL).

