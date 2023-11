Gli iPhone 15 sono i più veloci al mondo con il 5G

Nelle scorse ore, Ookla ha condiviso un nuovo studio riguardo le prestazioni 5G degli smartphone, con cui viene dimostrato che la recentissima gamma iPhone 15 è quella che ha dominato in tutto il mondo.

iPhone 15: i più veloci in prestazioni 5G

Più nello specifico, i dati, che sono stati raccolti in 13 paesi tra settembre e ottobre 2023, mostrano che iPhone 15 Pro Max e il modello Pro, ma in alcuni casi anche il modello base e il modello Plus, sono gli smartphone 5G più veloci, con un buon margine rispetto alla concorrenza.

Ookla ha osservato che vi sono tutta una serie di variabili in gioco quando si tratta di prestazioni 5G, come ad esempio investimenti da parte di governi e operatori mobili, differenti allocazioni d spettro 5G e piani mobile.

Negli Stati Uniti, iPhone 15 Pro Max è arrivo al primo posto con 285,02 Mbps come velocità media di download 5G. Il resto della famiglia iPhone 15 si è classificato al secondo, terzo e quarto posto, cui segue il Samsung Galaxy Z Fold5 con 231,56 Mbps.

In Canada, invece, le prestazioni 5G sono state complessivamente inferiori con l’iPhone 15 Pro Max al primo pos 217,35 Mbps. Il 15 Plus e il 15 Pro si sono posizionati al secondo e terzo posto e il Galaxy Z Fold5 è arrivato al quarto posto con 175,63 Mbps.

Nel Regno Unito, poi, i nuovi smartphone di casa Apple hanno dominato con il Galaxy Z Fold 4 arrivato al sesto posto, risultano circa 20-30 Mbps più lento della velocità di download mediana 5G degli iPhone di ultima generazione.

In Brasile, il modello base dei nuovi device del colosso di Cupertino ha preso il primo posto, andando a superare la variante 15 Pro e 15 Pro Max con 533,32 Mbps, ma entrambi si sono avvicinati con 523 Mbps.

L’unico paese, tra quelli esaminati, in cui un iPhone non ha raggiunto la velocità di download mediana 5G più elevata sono le Filippine, dove il Galaxy Z Fold 5 batte iPhone 15 Pro di 1 Mbps.