Gli iPhone 17 avranno una Dynamic Island ridisegnata

Gli iPhone 17 saranno dotati di una Dynamic Island ridisegnata, almeno secondo quanto riferito dal noto e generalmente affidabile leaker Digital Chat Station in un recente post condiviso sul social network cinese Weibo.

Gli iPhone 17 avranno una nuova Dynamic Island

L’account non ha condiviso alcun dettaglio specifico sulle presunte modifiche che sono previste per la Dynamic Island, ma la menzione di una nuova interfaccia utente fa desumere che ci saranno cambiamenti prettamente sul fronte software. Potrebbe ad esempio essere che con l’avvento di iOS 26 venga implementa una Dynamic Island aggiornata esclusivamente su tutti i modelli parte della gamma iPhone 17.

Per quel che concerne i cambiamenti relativi all’hardware, le voci riguardo la Dynamic Island sono state contrastanti sino a questo momento. Inizialmente si diceva che l’iPhone 17 Pro Max potesse avere un’area Dynamic Island più piccola rispetto all’iPhone 17 Pro e ai precedenti modelli di smartphone della “mela morsicata”, ma in seguito è stato riferito che un tale cambiamento potrebbe non verificarsi fino ai modelli di iPhone 18 Pro. E qualora una Dynamic Island più piccola finisse per essere implementata quest’anno, una fonte ha riferito che ciò avrebbe interessato tutti i modelli della nuova gamma.

Ad ogni buon conto, sembra che ci sia una discreta possibilità che la Dynamic Island cambi in qualche modo sui modelli di iPhone 17, per la prima volta da quando la funzione è stata introdotta sui modelli iPhone 14 Pro nel 2022. Apple dovrebbe svelare la nuova gamma di iPhone questo settembre, pertanto sarà possibile scoprire il tutto con certezza tra circa tre mesi.