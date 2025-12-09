Gli sconti di TotalAV non si fermano più: -80% su VPN, antivirus e adblock

Il Black Friday e la Cyber Week sono finite, ma le offerte dedicate alla protezione di PC e smartphone no. TotalAV sta continuando a proporre il suo Ultimate VPN, pacchetto che combina antivirus, rete privata virtuale e strumenti aggiuntivi per la sicurezza online, ad un prezzo che passa da 99€ a 19€ per il primo anno.

Un taglio dell’80% che si rivolge a chi vuole rafforzare la propria privacy digitale senza investimenti elevati. Vediamo nel dettaglio che cosa include TotalAV.

Cosa include Ultimate VPN e perché la promo è così vantaggiosa

Il piano in promozione ha un costo mensile equivalente di 1,59€, contro gli 8,25€ del prezzo standard: il risparmio di 6,66€ al mese sottolinea la portata dello sconto. Ma che cosa mette a disposizione la promo di TotalAV? In sostanza, integra tutti gli strumenti principali di TotalAV. In primis, la VPN, utile per nascondere l’indirizzo IP e proteggere le connessioni, e l’antivirus completo, progettato per intercettare virus, malware e tentativi di intrusione.

Tra le funzionalità aggiuntive figura TotalAdblock, un modulo che elimina banner invasivi e pop-up pubblicitari, così le pagine web risultano più ordinate e facili da consultare. Il pacchetto punta quindi anche a fornire un’esperienza di navigazione più fluida e a un ambiente digitale più controllato.

La promozione comprende anche una politica di rimborso valida per 30 giorni. Chi non trova il servizio adatto alle proprie necessità può richiedere la restituzione dell’importo senza passaggi complessi.

Ultimate VPN è attivabile direttamente dal sito di TotalAV, dove sono presenti tutti i dettagli sulle caratteristiche del servizio e i termini dell’offerta.