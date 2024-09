Gmail aggiorna Gemini con risposte rapide più intelligenti

Google sta da poco rilasciando un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda le funzionalità avanzate offerte dall’IA Gemini su Gmail, in modo da migliorare ulteriormente le risposte automatiche, adattandole meglio al contesto dei messaggi di posta. L’aggiornamento era già stato annunciato per la prima volta a maggio e, con la sua implementazione nell’app, potrà offrire risposte più dettagliate più inerenti all’intento dei messaggi, tenendo conto dell’intero contenuto dell’email, come specificato dall’azienda di Mountain View.

Gemini: risposte più intelligenti con un nuovo aggiornamento per Gmail

Le risposte intelligenti permettono di accorciare ulteriormente il tempo di risposta ai messaggi su Gmail, fornendo delle frasi contestuali già costruite che basterà toccare per inserire subito nel campo di testo. È anche possibile tenere premuta una delle risposte per un’anteprima rapida, in modo da scegliere più facilmente quella più consona. Naturalmente, le risposte suggerite possono anche essere modificate rapidamente una volta inserite nel campo di testo. La riga blu su ogni suggerimento, indica l’argomento della risposta del messaggio generato: se ad esempio riceverete un’email in cui vi si proporrà un orario per un appuntamento, comparirà una risposta rapida generata per la conferma o per rinviare.

La funzionalità delle risposte rapide era già stata aggiunta nel 2017, dove però le opzioni presenti erano semplici frasi preconfezionate. Da adesso, Gemini si occuperà di generare dei suggerimenti contestuali all’email, analizzando in maniera logica l’oggetto del messaggio, per fornire risposte più articolate e dettagliate, oltre che completamente contestuali. L’IA può anche generare risposte complete e articolate da paragrafi, con tutte le informazioni inerenti.

Attualmente, le risposte avanzate generate da Gemini sono in fase di rilascio su Android per gli utenti che hanno sottoscritto gli abbonamenti Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium e Google One AI Premium e solo in lingua inglese. Naturalmente, è solo questione di tempo prima che siano disponibili tutte le principali lingue mondiali.