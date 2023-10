Gmail arriva come app per Wear OS: debutto su Play Store

Nella stessa giornata in cui abbiamo assistito al lancio di Google Pixel Watch 2, il nuovo smartwatch dotato di sistema operativo Wear OS proposto dal colosso di Mountain View, quest’ultimo introduce un’altra novità per il sistema dedicato agli orologi intelligenti. Stiamo parlando dell’applicazione di Gmail per Wear OS, annunciata nel contesto del keynote Google I/O dello scorso maggio e finalmente arrivata su Play Store per tutti.

Gmail è disponibile su Wear OS

L’applicazione è stata individuata per la prima volta dal team di 9to5Google all’interno del negozio di applicazioni della Grande G. Al momento della scrittura della notizia essa risulta disponibile per il download su Wear OS 3 e Wear OS 4, e consente ovviamente di controllare la posta elettronica tramite smartwatch compatibile. Il debutto su Pixel Watch ha già dimostrato che scorrere tra le e-mail è più semplice che mai e passare anche tra più account Google per il controllo della posta è immediato. In più, le notifiche delle nuove e-mail ora appaiono sul quadrante dell’orologio.

Si tratta di un grande passo avanti per il servizio, che però sembra destinato a rimanere confinato su Wear OS ancora per diverso tempo. In aggiunta, al momento non ci sono indizi in merito al debutto dell’applicazione ufficiale di Google Calendar su smartwatch, altra aggiunta che verrà indubbiamente apprezzata dagli utenti. Se non altro, nel caso specifico di Gmail, ora gli utenti potranno sfruttare molte più funzioni rispetto a prima: fino a oggi, ricordiamo, su Wear OS era possibile ricevere soltanto notifiche push da archiviare, eliminare, o alle quali rispondere rapidamente.

Nel frattempo, a inizio ottobre Gmail ha ricevuto la crittografia lato client su Android e iOS.