Gmail cancella tutte le iscrizioni con un clic, basta spam

A chi non è mai capitato di aprire Gmail e di essere travolto da un’ondata di newsletter dimenticate, offerte di negozi in cui non si mette piede (si fa per dire) da anni e notifiche quotidiane che sembrano più spam che informazione utile. Google ha finalmente deciso di liberarci da questo inferno.

Basta email indesiderate: Gmail introduce strumento per gestire le iscrizioni

Si chiama “Gestisci iscrizioni” ed è il nuovo strumento che Google sta distribuendo su web, Android e iOS in alcuni paesi selezionati (ma arriverà per tutti nelle prossime settimane). L’obiettivo è semplicissimo: permettere agli utenti di vedere e controllare tutte le iscrizioni email in un unico posto, eliminando quelle indesiderate con un clic.

Il nuovo strumento funziona come una specie di dashboard delle iscrizioni. È possibile vedere tutti i mittenti che inviano email regolarmente, organizzati per frequenza, insieme al numero di messaggi che hanno mandato nelle ultime settimane.

Cliccando su un mittente, Gmail mostra direttamente tutte le email ricevute da quella fonte. Se si decide di non voler più ricevere quelle email, basta disiscriversi e Gmail invierà automaticamente la richiesta di cancellazione al mittente. Fine della storia.

Continua la lotta al caos di Google nella casella di posta

Chris Doan, Production Manager di Gmail, ha spiegato bene il problema: È facile sentirsi sopraffatti dal volume di email di iscrizioni che intasano la posta: alert quotidiani che sono praticamente spam, newsletter settimanali di blog che non si leggono più, email promozionali di negozi dove non si compra da anni possono accumularsi rapidamente .

Una descrizione che fotografa perfettamente la realtà di milioni di utenti: caselle di posta piene di contenuti, che con il tempo sono diventati solo disturbo.

Google non parte da zero nella guerra contro il caos nella casella di posta. L’anno scorso aveva già lanciato il pulsante “Annulla iscrizione”, che elimina la necessità di navigare tra siti web o cercare link nascosti quando si vuole cancellare iscrizioni promozionali. Il nuovo “Gestisci iscrizioni” è un’evoluzione. Permette di avere una visione d’insieme per fare pulizia in modo sistematico.

Come accedere al nuovo strumento

Per usare la funzione, basta cliccare sulla barra di navigazione in alto a sinistra nella casella Gmail e selezionare “Gestisci iscrizioni”. Da lì si possono vedere tutte le tue iscrizioni attive e decidere cosa tenere e cosa eliminare.

Disponibilità

Il roll out è già iniziato per la versione web da martedì, mentre gli utenti Android inizieranno a riceverlo dal 14 luglio e quelli iOS dal 21 luglio. Google avvisa che potrebbero servire fino a 15 giorni dall’inizio della distribuzione perché la funzione raggiunga tutti gli utenti.

La nuova funzione è disponibile per tutti i clienti Google Workspace, gli abbonati Workspace Individual e gli utenti con account Google personali.