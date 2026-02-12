 Gmail per Android ti fa creare nuove etichette (era ora): come fare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Finalmente, Gmail per Android ti fa creare nuove etichette: come fare

Finalmente, anche l'applicazione Android di Gmail consente di creare nuove etichette: Google ha colmato la lacuna, ecco come si fa.
Finalmente, Gmail per Android ti fa creare nuove etichette: come fare
Informatica App e Software
Finalmente, anche l'applicazione Android di Gmail consente di creare nuove etichette: Google ha colmato la lacuna, ecco come si fa.
Punto Informatico

È difficile da credere, ma fino a oggi l’applicazione Android di Gmail non ha permesso di creare etichette personalizzate, quelle utili per organizzare i messaggi in modo razionale e ordinato, soprattutto nelle caselle più affollate. È possibile farlo da sempre su desktop e da tempo su iOS, ma non sui dispositivi con il sistema operativo curato da Google. La lacuna è finalmente stata colmata.

L’app Android di Gmail consente di creare etichette

Aprendo il menu principale dell’app (con l’icona a forma di tre linee orizzontali, in alto a sinistra) compare la voce + Crea etichetta, come mostrato dallo screenshot qui sotto. È indicata come Novità e in effetti è così.

L'app Android di Gmail consente ora di creare etichette personalizzate

Premendola, compare un campo di testo in cui inserire il nome dell’etichetta da creare. È poi sufficiente un tap su Salva per procedere.

Come creare nuove etichette in Gmail per Android

A questo punto, la nuova etichetta va a posizionarsi insieme alle altre, seguendo l’ordine alfabetico. Per trovarla è sufficiente aprire il menu principale e scorrere. Naturalmente, c’è la sincronizzazione immediata su tutti i dispositivi, vale a dire che comparirà subito anche nella casella di posta anche se l’accesso è effettuato da desktop o iOS.

La nuova etichetta creata su Gmail per Android

Se ancora non è possibile creare nuove etichette in Gmail per Android, il consiglio è di aggiornare l’app. Gli screenshot qui sopra sono stati catturati con la versione 2026.01.26 installata. Il rollout potrebbe essere graduale, come spesso accade con le nuove funzionalità lanciate da Google.

Una lacuna che andava senza dubbio colmata. I dati parlano chiaro: sono sempre più gli utenti mobile, continuare a privarli della funzionalità non avrebbe avuto senso. Tra le altre novità introdotte di recente, una riguarda l’aver reso predefinite le reazioni con emoji per gli account Workspace e la sempre più profonda integrazione di Gemini. Quest’ultima in particolare non è stata ben accolta da tutti: c’è chi ritiene che l’AI debba essere meno pervasiva.

Pubblicato il 12 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams

Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams
WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI

WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI
Dear Algo su Threads, la funzione per personalizzare il feed

Dear Algo su Threads, la funzione per personalizzare il feed
Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows

Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows
Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams

Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams
WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI

WhatsApp sacrifica questa scheda per far posto a Meta AI
Dear Algo su Threads, la funzione per personalizzare il feed

Dear Algo su Threads, la funzione per personalizzare il feed
Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows

Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 feb 2026
Link copiato negli appunti