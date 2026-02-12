Finalmente, Gmail per Android ti fa creare nuove etichette: come fare

È difficile da credere, ma fino a oggi l’applicazione Android di Gmail non ha permesso di creare etichette personalizzate, quelle utili per organizzare i messaggi in modo razionale e ordinato, soprattutto nelle caselle più affollate. È possibile farlo da sempre su desktop e da tempo su iOS, ma non sui dispositivi con il sistema operativo curato da Google. La lacuna è finalmente stata colmata.

L’app Android di Gmail consente di creare etichette

Aprendo il menu principale dell’app (con l’icona a forma di tre linee orizzontali, in alto a sinistra) compare la voce + Crea etichetta , come mostrato dallo screenshot qui sotto. È indicata come Novità e in effetti è così.

Premendola, compare un campo di testo in cui inserire il nome dell’etichetta da creare. È poi sufficiente un tap su Salva per procedere.

A questo punto, la nuova etichetta va a posizionarsi insieme alle altre, seguendo l’ordine alfabetico. Per trovarla è sufficiente aprire il menu principale e scorrere. Naturalmente, c’è la sincronizzazione immediata su tutti i dispositivi, vale a dire che comparirà subito anche nella casella di posta anche se l’accesso è effettuato da desktop o iOS.

Se ancora non è possibile creare nuove etichette in Gmail per Android, il consiglio è di aggiornare l’app. Gli screenshot qui sopra sono stati catturati con la versione 2026.01.26 installata. Il rollout potrebbe essere graduale, come spesso accade con le nuove funzionalità lanciate da Google.

Una lacuna che andava senza dubbio colmata. I dati parlano chiaro: sono sempre più gli utenti mobile, continuare a privarli della funzionalità non avrebbe avuto senso. Tra le altre novità introdotte di recente, una riguarda l’aver reso predefinite le reazioni con emoji per gli account Workspace e la sempre più profonda integrazione di Gemini. Quest’ultima in particolare non è stata ben accolta da tutti: c’è chi ritiene che l’AI debba essere meno pervasiva.