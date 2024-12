Gmail: drag and drop per Cc e Bcc su Android

L’app Gmail per Android ha da poco ricevuto un piccolo, ma decisamente interessante aggiornamento che va a rendere più semplice l’utilizzo delle funzioni Cc e Bcc. Per usufruirne, infatti, adesso è sufficiente semplicemente trascinare e rilasciare i contatti o gli indirizzi email nei campi “Cc” e “Bcc” in fase di composizione di un messaggio di posta elettronica.

Gmail: migliorate le funzioni Cc e Bcc

Per fare un esempio concreto, se si desidera mettere in copia a un’email alcuni contatti, ma vengono digitati erroneamente i loro indirizzi nel campo “A”, non è necessario eliminarli e digitarli di nuovo nel campo corretto, ma basta trascinare il contatto desiderato nel campo di riferimento e il gioco è fatto. Vale la pena notare che il drag and drop funziona già sulla versione desktop di Gmail e sull’app del servizio di posta elettronica di “big G” per iOS/iPadOS.

La nuova funzione di Gmail è disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, inclusi i singoli abbonati di Workspace e gli utenti con account personali. Il lancio della funzione è già stato avviato e dovrebbe essere completato entro 15 giorni. Considerando ciò, potrebbe quindi tarsi che la nuova funzione non sia fruibile da parte di tutti gli utenti in contemporanea.

Ricordiamo che Google ha aggiunto diverse altre funzionalità per Gmail negli ultimi tempi e ben presto dovrebbe essere implementata pure la possibilità di sfruttare gli indirizzi email temporanei, da utilizzare una sola volta o per un periodo di tempo limitato. I messaggi inviati a questa casella saranno poi inoltrati automaticamente a quella reale e principale, evitando però che quest’ultima venga condivisa con siti e piattaforme.