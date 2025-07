Gmail, fissare appuntamenti grazie alla pagina di prenotazione nell'email

Quante volte sarà capitato di scambiare una decina di email per fissare un semplice appuntamento? Ti va bene martedì? , No, mercoledì è meglio , A che ora? , Alle 15? , Meglio alle 16 … Un balletto infinito che Google ha deciso di cancellare con un colpo di genio. La nuova funzione di Gmail permette di inserire una pagina di prenotazione per gli appuntamenti direttamente dentro l’email.

Gmail, addio alle email infinite per fissare un appuntamento

Finalmente Gmail e Google Calendar dialogano come avrebbero dovuto fare da sempre. Quando si compone un nuovo messaggio, basta cliccare sui tre puntini in fondo alla schermata e selezionare “Definisci un orario per la riunione”. A questo punto si hanno due possibilità: creare una nuova pagina di prenotazione direttamente da Gmail (che porta in Google Calendar per configurarla) oppure scegliere una delle pagine già esistenti da una lista dedicata.

La pagina di prenotazione include tutti i dettagli pratici: durata degli appuntamenti, disponibilità abituale, periodo di pianificazione. Il destinatario riceve l’email, vede gli slot disponibili e prenota direttamente senza dover rispondere. Questa funzione è veramente comoda, e risolve una volta per tutte il problema di coordinare gli impegni di più persone.

Immaginiamo di dover organizzare un incontro con tre colleghi. Invece di inviare email a raffica sperando che qualcuno risponda con la propria disponibilità, si manda un’unica email con la pagina di prenotazione. Ogni persona vede in tempo reale gli slot liberi e prenota quello che preferisce..

Quando arriva la nuova funzione

La nuova funzione è disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, gli abbonati individuali Workspace e anche per chi ha un semplice account Google gratuito. Alcune opzioni avanzate rimangono riservate agli utenti paganti, ma la base è accessibile a tutti.