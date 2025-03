Google Calendar, nuovo pannello Gemini per gestire l'agenda

Google sta testando Gemini all’interno di Calendar, con un pratico pannello laterale. Per accedere, basta un semplice clic sull’icona “Ask Gemini” in alto a destra nella finestra di Google Calendar. Da lì, puoi selezionare uno dei prompt suggeriti o scriverne uno personalizzato.

Gemini arriva su Google Calendar per gestire gli impegni

Si vuole aggiungere un evento per il pranzo? Scoprire quando è il prossimo meeting con un collega? O magari programmare una sessione di workout settimanale? Con Gemini, è sufficiente chiedere. Del resto, perché sprecare tempo a navigare tra le app o a inserire manualmente ogni singolo evento nel calendario quando l’intelligenza artificiale può farlo per noi?

È un po’ questa l’idea alla base di Gemini: eliminare la necessità di cercare o aggiungere manualmente gli eventi nel calendario, sfruttando le capacità conversazionali dell’AI per velocizzare e semplificare il processo. Insomma, una vera e propria svolta per chi, come molti di noi, passa le giornate a rincorrere impegni e scadenze. Con Gemini, gestire il proprio tempo diventa più rilassante. Un piccolo cambiamento che fa risparmiare quei minuti preziosi che, alla fine della giornata, fanno una bella differenza.

Gemini alla conquista delle app Google

Ma le novità non finiscono qui. Google Calendar è solo l’ultima delle app Workspace a ospitare il pannello Gemini, che è già disponibile in Gmail, Google Drive, Documenti, Fogli, Slide e Chat. Un’integrazione capillare che dimostra quanto Google stia scommettendo parecchio su questo assistente AI. L’integrazione con i servizi di Big G, in effetti, è uno dei suoi punti di forza.

Disponibilità della nuova funzione

C’è solo un problema: al momento, Gemini è disponibile solo per un numero limitato di utenti, quelli che partecipano al programma di test early access di Google Workspace Labs. Per tutti gli altri, non resta che attendere.