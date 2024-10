Gmail per iOS: aiuto di Gemini per gestire le email

Google ha annunciato la disponibilità di Gmail Q&A nell’app per iOS. La funzionalità, già presente su Android, consente agli utenti di chiedere aiuto a Gemini per eseguire varie attività. tra cui la ricerca delle email. Questa utile novità non sarà però accessibile a tutti.

Gmail Q&A anche su iOS

Da fine giugno è disponibile un pannello laterale per Gmail su web che permette di usare Gemini per chiedere informazioni o fare domande sulle email. La stessa funzionalità, denominata Gmail Q&A, è stata aggiunta all’app Android, ma il pannello viene mostrato in sovrapposizione all’elenco delle email. Ora è arrivata anche nell’app per iOS.

Per accedere a Gmail Q&A è sufficiente toccare l’icona di Gemini a forma di stella nell’angolo superiore destro (accanto al box di ricerca).

L’assistente digitale può rispondere a specifiche domande sulle email, mostrare i messaggi non letti o quelli provenienti da un mittente specifico, generare un riassunto delle email e fornire informazioni generiche (ad esempio come creare un filtro o un’etichetta). In futuro potrà anche cercare contenuti in Google Drive.

Per sfruttare la funzionalità è tuttavia necessario attivare l’opzione Funzionalità intelligenti e personalizzazione nelle impostazioni dell’account. Gmail Q&A è attualmente disponibile solo in inglese. Non è noto quando verrà estesa ad altre lingue.

Il rollout è iniziato il 3 ottobre e richiederà fino a 15 giorni per il completamento. Come su web e Android, la funzionalità è riservata agli abbonati a Google One AI Premium o Google Workspace con add-on Gemini Business, Enterprise, Education e Education Premium.

L’azienda di Mountain View ha avviato inoltre un test che prevede la visualizzazione di segno di spunta blu accanto ai nomi delle aziende mostrati nei risultati delle ricerche. Ciò dovrebbe ridurre il rischio di cliccare su link che portano a siti fasulli.