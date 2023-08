Gmail ora permette di tradurre le e-mail in oltre 100 lingue in-app

Google continua a migliorare Gmail, il suo servizio di posta elettronica alla base dell’intero ecosistema della Grande G. Dopo avere introdotto la Navigazione Sicura Avanzata e consigliato ripetutamente la sua attivazione su smartphone e Web per tutelarsi nella ricezione di mail, la società annuncia una piccola modifica in arrivo su Gmail per smartphone, ma che aiuterà milioni di utenti in tutto il mondo. Di cosa si tratta? Della traduzione delle e-mail direttamente in-app!

Gmail traduce le e-mail in-app su Android e iOS

Questa funzionalità di Gmail è in realtà disponibile su Web da diverso tempo, con supporto per la traduzione da e verso oltre 100 lingue. Ora, però, approda anche su smartphone Android e iOS, consentendo agli utenti di comunicare in tutto il mondo nel modo più rapido e semplice possibile, evitando di uscire dall’app per accedere al Traduttore Google.

Dunque la traduzione delle e-mail su smartphone è destinata a diventare disponibile per tutti. Dopo avere aggiornato l’app apparirà un banner che indica la lingua di visualizzazione del servizio e l’impostazione delle lingue verso le quali tradurre i messaggi da inviare. Coloro che ignorano l’opzione di traduzione riceveranno un avviso non appena la lingua della mail risulta differente da quella di visualizzazione dell’app.

Per disattivare l’impostazione sarà necessario accettare l’opzione “Non tradurre più in (lingua)”. In tale caso, la traduzione manuale si può effettuare tramite il menu a tre punti.

Secondo quanto comunicato da Google, gli utenti Android dovrebbero iniziare a vedere la nuova funzionalità in queste ore, o al massimo entro i prossimi 15 giorni. Gli utenti iOS, invece, noteranno questa novità dal 21 agosto prossimo.