Gmail: utenti incoraggiati a usare Navigazione Sicura Avanzata

Dopo aver introdotto la funzione che consente di pianificare con maggiore facilità le riunioni, nel corso degli ultimi giorni Google ha iniziato a promuovere in maniera sempre più attiva l’uso di Navigazione Sicura Avanzata su Gmail, sia mediante l’app per smartphone e tablet che tramite la versione Web del servizio di posta elettronica.

Gmail: utenti incitati a usare Navigazione Sicura Avanzata

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, la funzione Navigazione Sicura Avanzata è stata introdotta per la prima volta in Chrome tre anni fa e offre protezione Web in tempo reale. La versione standard funziona controllando l’URL dei siti visitato rispetto a un elenco locale aggiornato ogni 30 minuti, ma per rispondere ai siti di phishing più sofisticati gli URL vengono monitorati in tempo reale per determinare se, appunto, si sta per visitare un sito di phishing. Successivamente, la feature è stata ampliata per fornire avvisi sulle estensioni di Chrome, per effettuare un’analisi dettagliata dei file e sfruttare modelli di machine learning.

Più precisamente, a detta di Google, la sua soluzione offre i seguenti vantaggi.

Fornisce una scansione di sicurezza in tempo reale per avvisare o bloccare siti Web, download ed estensioni pericolose.

Migliora la capacità di Google di individuare e proteggere contro il phishing e il malware tutti gli utenti del web.

Garantisce una migliore protezione da link pericolosi nelle applicazioni Google.

Tornando all’impiego della funzionalità su Gmail, sta comparendo un avviso nella parte superiore della casella di posta, sia su Android che sulla versione Web della stessa, tramite cui viene sottolineato che il principale vantaggio derivante dall’impiego della Navigazione Sicura Avanzata e per l’appunto la protezione contro il phishing.